České volejbalistky v Evropské lize v duelu neporažených přehrály Ukrajinu

Trenér Jannis Athanasopulos poslal na palubovku osvědčenu sestavu, jen na liberu nastoupila Daniela Digrinová místo Veroniky Dostálové. Ukrajinské volejbalistky, které domácí turnaj kvůli válce ve své vlasti pořádaly v Polsku, v úvodu odskočily do čtyřbodového vedení. Pak se ale díky kvalitnímu servisu a dobré obraně začaly prosazovat Češky a první set vyhrály o pět bodů.

Ve druhé sadě české volejbalistky naprosto dominovaly. Ukrajinky se v obraně trápily a pod tlakem kupily chyby. Třetí sada byla nejvyrovnanější, protože měl český tým několik slabších chvil na příjmu. Koncovka ale patřila Česku, kterému pomohl příchod Kláry Faltínové na servis. Zápas ukončil dvanáctý český blok v pátečním utkání.

Nejproduktivnější hráčkou českého týmu byla s osmnácti body univerzálka Gabriela Orvošová, po dvanácti bodech nasbíraly smečařka Helena Havelková a blokařka Ela Koulisiani.

České volejbalistky minimálně do soboty povedou celkovou tabulku, do níž se v této sezoně nově sčítají výsledky všech týmů zlaté Evropské ligy. Účast na finálovém turnaji měly Češky jistou dopředu, protože Final Four se uskuteční 15. a 16. června v Ostravě.

Utkání Evropské ligy volejbalistek v Tarnově (Polsko) Česko - Ukrajina 3:0 (20, 19, 22)

Rozhodčí: Sarikaya (Tur.), Rogič (Srb.). Čas: 80 min. Diváci: 100. Sestava a body Česka: Havelková 12, Koulisiani 12, Orvošová 18, Mlejnková 6, Kneiflová 9, Valková 4, libero Digrinová - Pavlová, Faltínová 1. Trenér: Athanasopulos.

Nejvíce bodů Ukrajiny: Milenková 16, Dymarová 8, Dorsmanová 7.