Povstání „čulibrků“. Dokážeme, že nejsme nejhorší tým, věří šéf ústeckých volejbalistů

„O baráži jsme se před sezonou vůbec nechtěli bavit, hlavní cíl byl dostat se do play off minimálně z předkola. I když máme asi nejhorší možný los, pořád šance je. Takže to nemůžeme jen tak odepsat a určitě se o to popereme,“ slibuje ústecký generální manažer Miroslav Přikryl.

Jeho tým je v tabulce jedenáctý, dva body od posledního místa a pádu do baráže, ale i dva body od elitní desítky a postupu do předkola play off. „Baráž nám pořád reálně hrozí, máme totiž nejhorší los z týmů kolem nás. Hrajeme v Budějovicích a na Karlovarsku, s týmy ze špičky. Takže my musíme bodovat a ještě doufat, že někdo ze soupeřů ztratí,“ očekává napínavý finiš.

Už pouhé úvahy o Ústí v play off ještě před pár týdny zněly jako sci-fi, situaci ale změnila poslední tři extraligová kola, výhry 3:2 v Brně, 3:0 s Beskydy a porážka za bod 2:3 na palubovce druhého Kladna. „Dřív jsme dělali chyby, které jsou vidět spíš v juniorské extralize, poslední dobou se náš výkon výrazně zlepšil. Už těch chyb není tolik na servisu ani v útoku,“ těší šéfa.

Doma se Ústí ukáže naposledy v základní části ve čtvrtek, kdy hostí čtvrté České Budějovice. Ty letos sice nedominují jako v minulých sezonách, ale Ústí je neporazilo už déle než dekádu. „Nějakých dvanáct třináct let!,“ povzdechne si Přikryl. Všechny série ale jednou končí, takže kdy jindy, když ne teď? „Jednou by to mohlo přijít. Je fakt, že Budějovice předvedly v posledních zápasech na venkovních hřištích slabší výkony, prohrávaly i s týmy ze spodní části tabulky, naopak naše výkony stoupají. A vizitku jsme jim poslali dobrým zápasem na Kladně,“ nevidí to beznadějně.

Bude to tedy baráž, konec sezony, nebo předkolo play off? Jasno bude už po příštím víkendu. „Teď myslíme na Budějovice, pak na Karlovarsko. Zkusíme hrát jako poslední tři zápasy a uvidíme, na co to bude stačit. Velké plus je, že to ti kluci nevzdali. Chtějí dokázat, že nejsme ten nejhorší tým,“ cení si Přikryl.