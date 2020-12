Ústecký volejbalista Kramar: Končím. Tedy pokud mi nedají 10 milionů

„Na 99,9 procenta končím,“ řekla opora ústeckého mužstva. „A těch 0,1 procenta? Když mi Číra nebo někdo v Čechách dá deset milionů korun měsíčně. Jaká je šance?“

Číra je duše ústeckého klubu, generální manažer a asistent trenéra Miroslav Přikryl. Kramarovi dal šanci, ať své výkony po šedivém angažmá v Liberci zase obarví. Rodák ze Šternberku se vrátil do osudového Ústí a ve volejbalové baště hned zářil; s jedničkou na dresu se stal jedničkou v celé extraligové sezoně 2017/18. Ovládl bodování základní části.

Felix, jak mu říkají, vstal z popela! „Možná půjdu hrát nějaký kraj. A hlavně už budu doma s holkama. Dlužím jim to za ty roky, co strávily se mnou. Celý život stály při mně, teď musím stát já při nich. Pro mě je to určitě poslední sezona v extralize,“ trvá na svém 196 centimetrů vysoký univerzál.

Filip Kramar z Ústí (ve žlutém) smečuje přes kladenský dvojblok.

Doma má babinec, s přítelkyní vychovávají dvě dcery. Narodily se během jeho dvou angažmá ve městě na Labi. „Teď bydlí v Ostravě. Kvůli školce a škole. Skončím sezonu a půjdu za holkama!“ Ostrava nebo Beskydy, celky z elitní scény, by ho nebraly? „Nezavrhuji ani jednu z variant, ale nechám to na přítelkyni. To je priorita číslo 1.“

V hlavě ještě nemá, čím se bude v 36 letech živit. „Doufám, že mi něco dají na pracáku, co já vím. Možná budu hrát 1. ligu za nějaké kačky, k tomu práce. Něco se najde,“ nestresuje se.

Víc ho nervuje, že se po dvou zraněních ještě na kurtu hledá. Víc než pochroumaná achilovka ho deptaly natržené břišní svaly.

„Při achilovce můžete posilovat vršek, s břichem nejde dělat nic. Ani nohy, ani ruce. Nemohl jsem ani chodit narovnaný. Jen jsem ležel doma na zádech. Stalo se to, když jsem smečoval. Nejspíš jsem se moc zaklonil. Už asi stárnu.“

Veteráni vynucené pauzy vstřebávají hůř než mladé pušky. „Ještě takhle blbé zranění... Měsíc bez volejbalu je strašně dlouhá doba. Ale nevěším hlavu, sezona je teprve v půlce, plno zápasů před námi. Pokud mě trenér a vedení podrží, věřím, že se jim zase odvděčím.“ Zdatně ho zastupuje Ivo Kobolka, třeba při sobotní výhře 3:0 v Příbrami si zapsal devět bodů, byl třetí nejlepší v týmu. „On není konkurence, on je ze Zlína, to se nepočítá,“ chechtá se známý srandista Kramar. „Ivo je můj kamarád a dobrý kluk, přeju mu to. A rád mu pomůžu, když bude potřebovat.“

Loni se Ústí plahočilo na posledním místě, teď je třetí. Na rozlučku ideální čas. „Nevzdáváme se, bojujeme a vyhráváme koncovky. Není to jako loni, kdy jsme byli rádi i za koncovku, kterou jsme prohráli. Atmosféra je jinde, pomohl návrat nahrávače Bartůňka, se kterým to všechny baví, zůstal skvělý Parraguire a přišel vynikající Bornemann. Tuhle sezonu si užiju, i kdybych nehrál. Stačí, když budeme vyhrávat.“