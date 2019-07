Cizinci, naše síla. Volejbalisté Ústí sází na útočné trio

„Naši cizinci by měli tvořit hodně údernou sílu. Předpokládáme, že minimálně stejnou jako hráči z loňského kádru. Možná ještě o něco lepší,“ je optimistou Přikryl.



Angažovali jste amerického nahrávače Melchera, srbského smečaře Januzoviče a chilského smečaře Villalobose. Jak jste spokojený s posílením týmu?

Vyjma nahrávače, pro kterého to bude první evropské angažmá a není to až tak prověřený hráč, jsou to velmi zkušení borci. Kouč Jakub Salon měl o nich hodně podrobné informace a měli by tvořit velice údernou sílu a nahradit hráče, kteří nám odešli. Předpokládáme, že budou tvořit základní kámen naší sestavy. K nim se přidají stálice Kořínek, Kramar a Tibitanzl a česká posila Marek Beer. Myslím, že máme dobrý tým.

Takže boj o předkolo, případně i přímý postup do play off, by měl být i v této extraligové sezoně reálný?

Je to samozřejmě naše velké přání. Realitu si zatím nedokážeme moc představit. Je to spíš o tom, jaké týmy soupeři dokážou poskládat, jak budou silní. O tom zatím máme jen kusé informace, spíš ze zákulisí. Víme, že všichni posilují a obměňují kádry, bude to všude dost postavené na cizincích. Je tu nový účastník extraligy, po aféře kolem baráže Brno přepustilo soutěž Beskydům, které budou tvořit kádr takřka od nuly. Jak se jim to povede, to zatím nevíme, takže ambice se těžko odhadují. Bylo by to zatím věštění z koule. Ale mé přání je, aby to dopadlo minimálně stejně jako loni a zahráli jsme si zase play off.

Co víte o novém týmu Beskyd?

Je to vlastně Frýdek-Místek, takže pro nás další komplikovanější zájezd. Ale to patří ke sportu. Uvidíme, jak dokážou poskládat tým, co mám informace, tak tam bude hodně cizinců – Slováků, Poláků z příhraničí. Hodně neznámý tým pro všechny soupeře.

Jak se do Ústí dostal Chilan Villalobos?

Byl to objev našeho trenéra Jakuba Salona. Loni se potkali, když dělal metodika u české reprezentace. Hrála se Světová liga v Kanadě a on se tam potkal i s chilským nároďákem. Líbil se mu tento hráč, oslovil ho a nějak jsme to dotáhli do konce.

V jaké fázi je příprava na další extraligovou sezonu?

Cizinci ještě startují ve svých soutěžích nebo jsou s národními týmy. Budou se připravovat spíše individuálně. Nahrávače Melchera jsme chtěli mít v přípravě co nejdříve, už má koupenou letenku, měl by tady prvního srpna být. Přece jen je to hodně stěžejní post. Je ochoten přijet, což je pro nás dobrý signál, že se brzy aklimatizuje a zapracuje do týmu.

Čeští hráči by měli nastoupit do přípravy koncem července, plánujeme nějaké antukové turnaje, které budou tentokrát hodně volné. Možná tam nebudeme startovat ani jako klub, nechci reprezentovat město s kádrem, který zdaleka nebude kompletní. Pojedeme na turnaje do Dřevěnic i do Chlumce, pak by měla začít ta těžká příprava. Letos je mistrovství Evropy, takže extraliga začíná až kolem 6. října, je to posunuté o 14 dnů proti loňsku. Čas na přípravu je trošku delší, což je pro nás dobře, vzhledem k tomu, že cizinci se nám začnou sjíždět až v září.

V jaké ekonomické kondici je klub?

Město Ústí je pro nás pořád stěžejní partner, a jak se to bude vyvíjet dál, zatím není úplně čitelné. Jasněji asi bude po zastupitelstvu v září, kdy se má schvalovat program pro sport v roce 2020. Pak budeme moudřejší. Ale zase aby nevznikla panika, nějaké zdroje a rezervy máme, do konce roku není žádný problém.

Pokud to bude od příštího roku na městě nějak jinak, tak budeme muset zareagovat. Ale to je otázka až tak listopadu či prosince. Trošku nejistota tu je, ale tragicky to nevypadá. Ústecký volejbal už byl před pár lety v daleko horší situaci a před krachem, což teď momentálně nehrozí.