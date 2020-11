Blokař ústeckých volejbalistů Beer o vynucené pauze: Bylo to strašné

„Strašně důležitá výhra. Byl to první zápas po pauze, nikdo nevěděl, jak to bude vypadat. Kladnu kvůli covidu vypadli ze sestavy tři hráči, je mi jich trochu líto, na druhou stranu jsme rád, že jsme to využili. Bylo to z naší strany strašně nervózní, ale je to doma,“ radoval se ústecký blokař Marek Beer.



Základem ústeckého úspěchu byl dobrý příjem. „Věděli jsme, že budou solit servis, a že když to ustojíme, bude to pro nás jednodušší. A to se také díky dobrému příjmu stalo.“ Na vynucenou pauzu kvůli sportovnímu lockdownu chce Beer raději rychle zapomenout. „Bylo to strašné, něco, na co nikdo nejsme zvyklí. Doufám, že se to už nebude opakovat,“ modlí se.

Nervozita po měsíční přestávce na hře Ústí byla znát. „Ale nakonec to snad herně nebylo tak hrozné. Připravit se v těchto podmínkách ovšem jednoduché nebylo a vlastně není stále. Pořád máme například zavřenou posilovnu, musíme improvizovat.“

I přes všechna omezení jsou ale i v Ústí rádi, že se vůbec hraje. „Bůh ví, jak dlouho to ještě potrvá, než se dostaneme do nějakého normálu. Kdyby ta pauza byla ještě delší, zase by začalo zvažovat, zda sezonu předčasně neukončit. A my bychom si třeba taky museli začít hledat jinou práci. Takhle aspoň máme trochu klid,“ odfoukl si Beer.



Výsledky má Ústí zatím nad očekávání skvělé, z pěti zápasů vyhrálo čtyři. „Měli jsme dobrý začátek, teď i restart. Chceme být co nejvýš, bylo by super, kdyby se tu něco povedlo,“ přeje si blokař.