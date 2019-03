Volejbal v Ústí nad Labem: od lexaurinu k úspěchu

„Dohody máme zatím pouze se třemi hráči. S Kramarem,“ jmenoval generální manažer Miroslav Přikryl největší hvězdu, „s Kořínkem a s Tibitanzlem. Zůstávají. Ostatní hráči jsou v jednání nebo už někde přislíbení. Některé manažeři již dokonce prodali. Bude to tvorba z dvou třetin nového týmu.“

Podle všeho nezůstanou ani cizinci, kteří přinesli drajv a energii: Brazilec Dhionathan, Albánec Koci a Kanaďan Wilson. „Vím, že někteří už skončí. Mají nabídky na angažmá z jiných českých týmů, ekonomicky bohatších, asi je neudržíme. Jako každý rok to bude mravenčí práce od začátku dubna.“

Letošní parta, která vypadla v pondělí ve čtvrtfinále extraligového play off v Českých Budějovicích, si prý sedla náramně. „Ale co si budeme nalhávat: když klub s nižším rozpočtem najde dobré hráče, odejdou mu za lepším. Je to o penězích,“ chápe libero Jiří Kořínek. „Já neodejdu, já tady chcípnu, to všichni vědí. Budu tady i v sedmdesáti běhat s berlemi,“ vtipkuje.

Aspoň trenéra Jakuba Salona by měl šéf Přikryl udržet, předběžně jsou dohodnutí, na papíře to ještě není. První sezona v roli hlavního kouče se mu povedla.

„Ten krok byl nečekaný, i riskantní pro Kubu samotného. Vstoupil do toho jako nezkušený, ale já takovým trenérům dával šance vždycky, ať to byli Nekola, Dvořák, nebo Malina,“ připomněl generální manažer. „Kubu Salona znám odmalička, je můj odchovanec od žáků, vím, co v něm vězí. Nějaké zkušenosti z ciziny přivezl, aplikoval je. A ukázalo se, že to nebyl špatný krok. Šanci chytil a nastartoval kariéru. Já mu v ní fandím.“

Při tvorbě kádru bude mít právě Salon velké slovo. „Budeme to spolu skládat skoro od začátku, jádro bohužel neudržíme. Čeká nás náročná práce,“ tuší Přikryl.

Letošní sezona byla jako loňská. Thrillerový postup z předkola play off přes Příbram a pak konec na favorizovaném Jihostroji. V úvodu extraligy dokonce Ústí chvíli senzačně vévodilo tabulce. „Po tom začátku každý myslel výš, klasicky jsme byli v oblacích,“ ušklíbl se Kořínek. „Nakonec jsme udělali play off, což byl cíl. Rozhodující zápas předkola v Příbrami, to bylo nervydrásající, to bylo na lexaurin trojku, na antidepresiva,“ zmínil až osmý využitý mečbol a jeden soupeřův odvrácený.

Kouč Salon tvrdí: „Posledními zápasy jsme si dokázali, že umíme hrát dobrý volejbal. Chce to být stejně nahecovaní pokaždé.“

Podle šéfa Přikryla je sezona hodně úspěšná. „Liga se výrazně zkvalitnila, kluby od 1. do 10. místa posílily ekonomicky i kádrově. My ze začátku doufali, že se nám podařilo poskládat tým na 6. místo. Ale po zjištění, jak silná liga je, jsme rádi, že jsme obhájili 8. příčku v play off, v úplně jiné konstelaci než loni.“