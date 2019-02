Ústecké libero Kořínek: Růžová srdíčka jsou pryč, spadli jsme na čumák

„Teď holt máme šedivku, snad to nějak změníme,“ přeje si dlouholetá ústecká opora s číslem 13.

Neštve vás propad z 1. místa až do druhé půlky tabulky?

Věděli jsme, že to přijde. Věděli jsme, že tahle část sezony bude těžká. Je to hlavně o hlavách. Nesmíme se dostat, jak to říct slušně, psychicky dolů. Ale zůstat nahoře a bojovat o každý míč. Jinak to nepůjde.

Nepřekvapíte silné, a to už delší čas. Tohle vás brzdí?

Určitě. Je tam trošku vidět rozdíl. My jsme třeba míň zkušený mančaft, uděláš chybu navíc, jim to pomůže, tolik se nenadřou, je to pro ně jednoduché. My jim dáváme body zadarmo. Zbytečné. Házíme míče do autu, místo abychom jim balon půjčili, ať se taky zapotí.

Kam byste měli patřit?

Ze začátku sezony jsme měli růžový srdíčka před očima, teď jsme trošku spadli na čumák. Myslím, že šesté až osmé místo v tabulce odpovídá síle kádru. Níž ne, protože mužstva od deváté příčky jsme doma porazili celkem hladce.

Nenamlsal vás úvod?

Po deseti patnácti letech byla plná hala, já byl nadšený. Doufám, že nám fanoušci zůstanou věrní.

Do první šestky vám chybí sedm bodů, zbývá už jen pět zápasů. Jde tahle ztráta vygumovat?

Ještě nemluvíme jen o předkole, pokukujeme po šestce, i když to je trošku unreal. Chceme se vyhnout předkolu, protože to je fakt otravný, co si budeme nalhávat.

V čem je otravné?

Ne tolik fyzicky, ale na psychiku. Můžou to být dva tři zápasy navíc s celkem vyrovnanýma lidma a najednou zjistíš, že nejsi v play off. Nic hezkého. Musíš se na to hlavně mentálně připravit.

Ale oproti barážovým sezonám je i ta letošní na užívání, ne?

Zažil jsem tady všechny časy kromě titulu. A je jasné, že máme větší chuť do tréninku, než když jsme v jedné sezoně měli dva body.

Jak pomohli cizinci?

Mají kvalitu. A naučím se trošku anglicky, že jo, když jsem blbej jak punštok. Jsou hrozně fajn, hned od začátku s nima je sranda. První sprcha, to ho musíš poplácat po zadku. Propleskneš ho a řekneš: Welcome to Czech Republic. (smích)

Brazilec Dhionathan vypadá divoce, přinesl hodně energie?

Přitom je to milý hodný kluk! Ale na hřišti je to ras. Což je pro tým důležité. Pomůže ti, když vidíš, jak je překrvený, to je dobrý.

A jak vám sedí trenér Jakub Salon, váš bývalý spoluhráč?

Rozumí tomu, umí na nás zaječet. Co se týče autority, všichni ho uznáváme. A máme ho rádi. Musíme se mu teď na hřišti odvděčit.