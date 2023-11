Jsem nadšený, jaká kultura panuje ve volejbale v Ústí, říká trenér Žaba

Jeho ekipa na startu sezony rupla s Odolenou Vodou v poháru 0:3 a v lize 2:3, v nejvyšší soutěži také 1:3 ve Zlíně.

„Tím, že máme průměr 23 let, odehrává se to občas v nevynucených chybách. Ale tým má tvář, kterou jsem chtěl od začátku přípravy. Je nesmírně bojovný a na to, že jsme mladí, i nesmírně disciplinovaný.“

Žaba souzní s filozofií Miroslava „Číru“ Přikryla, nestora a šéfa ústeckého volejbalu. „Shodli jsme se, že naší cestou by měli být domácí hráči, ne jen zahraniční. Ale když dobrého českého neseženete, musíte sáhnout do ciziny,“ chápe trenér; v kádru má dva Kanaďany, blokaře Navreeta Suhana a smečaře Leviho Petersona Olsona, a ukrajinského nahrávače Ivana Pljaseckého.

„Jsem rád, že mám ambiciózní a pracovitý tým. A doufám, že nám o to víc bude chutnat vítězství. Stoprocentně můžeme v extralize konkurovat. A doufám, že i s papírově těžšími soupeři budeme sbírat body dál, což je pro pozitivní fungování důležité.“

Z loňského družstva mnoho mužů nezbylo, partu usměrňují pardálové Beer s Kořínkem, ikony klubu. „Dávají tomu neskutečný řád a podobu, jaká tu vždycky byla. I cizinci, což mě těší, se na tuto atmosféru rychle adaptovali. Jsem z toho nadšený. Ze všech hledisek. Když něco potřebujeme, Číra nemá problém, všechno máme k dispozici.“

Žaba, který pochází z Velkého Meziříčí, nahradil zkušeného Lubomíra Vašinu. Přitom ho lákalo i Karlovarsko, klub zvučnější než Ústí.

„Já měl před sebou dvě výzvy. Jednu takhle extrémně odvážnou,“ zmínil Ústí, „a druhou za mě šedivou z Karlových Varů. Tam bych opakoval svoji práci z Velkého Meziříčí, kde jsem šest let dělal pod výborným trenérem Petrem Judou. Fungoval bych u mládeže a byl asistentem u áčka, učil bych se od renomovaného trenéra, který byl ve škole Marka Lebedewa, což je jeden z nejlepších trenérů světa.“

Karlovarsko letos cepuje Australan Liam Sketcher, ale Žaba se už chtěl osamostatnit. „Já se těšil, že budu mít svůj tým a jen jeden tým, protože v mládeži jich máte pod palcem víc, a budu se o něj starat každý den. Už jsem se cítil na takové rozhodnutí a doufám, že za to nebudu potrestaný,“ modlí se.

Extraliga se těžko odmítá, i když Žaba ví, že položil hlavu na špalek. „Má to proměnné. Člověk nemusí tu výzvu zvládnout a může si úplně zavřít trenérské dveře, takhle náročné to je. Já ale žiju volejbalový život každý den, celý týden. Doufám, že se nám to vrátí a budeme mít hodně velkou porci trpělivosti všechno vydržet. Snad to bude příjemná sezona,“ přeje si mladý trenér.

Přikryl trpělivostí oplývá, radikální řezy dělá až v nejzazší chvíli. „Já věřím, že nás s volejbalem v Ústí čekají hezké chvíle,“ sní Žaba. „Je to tu postavené na výborné kultuře, o které jsem si všechno zjistil předem. Jaké jsou tu povahy lidí, kdo sem přijde. Jako hráč i trenér jsem viděl, že je v Ústí nesmírně soudržný kolektiv, a ukázalo se, že to je pravda. Jsem rád, že tomu můžu šéfovat.“

Volejbalová bašta, která má tři tituly z devadesátých let minulého století, loni skončila předposlední. Konkrétní cíle Žaba nevyřkl.

„Většinou budeme outsideři, o to těžší bude něco urvat. Celkovou ambici nebudu nikdy říkat, vím, jak se na to doplácí, jak se s tím neumí manipulovat. Já prostě věřím, že se nebudeme motat na posledních místech a že si tým užije a co nejdřív pozná chuť vítězství. A já s ním.“