Kouč-benjamínek Žaba je prorokem změny a říká: I barážový rok si hýčkám

„Být problém na mé straně, vím, že se ozvou všichni lidi v Ústí a já už tady nejsem. Uvědomil jsem si, že důvěra ve mě je ještě větší, že vedení je schopné do toho jít se mnou znovu,“ potěšilo Žabu. „První sezony jsou vždycky nejtěžší, volejbalový pánbůh stál na správné straně.“

Ústí skončilo loni poslední a baráž s Dobřichovicemi muselo otočit z 0:2 na 3:2 na zápasy. Ale na Žabu si nikdo nevyskakoval kvůli jeho mládí.

„U nás se to tak nebere. Ve volejbale musí nastat změna, přijít noví lidé, kteří budou jinak řešit vztahy, jinak trénovat,“ popsal Žaba. „Volejbal si to vyžaduje, dělá to celý svět, proč bychom to nemohli dělat v Česku? A ústecký šéf Miroslav Přikryl byl ten první, kdo do toho šel, sebral tu odvahu a dal mi takovou důvěru.“

Z premiérové sezony se poučil. „Pracoval jsem, jak nejlíp jsem mohl. Že to někdy nedopadlo nebo jsem udělal i blbé rozhodnutí, za to se nechci omlouvat, protože jsme lidi a budeme je dělat vždy. Když jsem pochyboval, změnil jsem cestu a hráči se adaptovali,“ ohlédl se. „Zkušenosti z prvního roku si budu hýčkat, i když jsme skončili poslední.“

Nyní už nehodlá dřít dno extraligové tabulky. „Jednoznačně cítím, že bychom měli atakovat 8. příčku a ode dna se odrazit,“ zavelel kouč.

K optimismu ho svádí přebudovaný kádr se šesti novými tvářemi. „Úplně nové jsou blokařské a nahrávačské posty. V Ústí jsou změny tradicí, na dlouhodobé smlouvy s cizinci se tady nejede. “

Navrátilcem je nahrávač Jan Kasan, posilou smečař Matěj Koranda. „Máme nahrávače z Argentiny Barisice, je to pro něj první zahraniční angažmá. Kanadský blokař Murray hrál ve Finsku, zkušený brazilský smečař Bolzani v Arábii i v Řecku za Panathinaikos. Blokař Milič má letité zkušenosti z reprezentace Černé Hory,“ přiblížil Žaba.

Ústí chce být víc konkurenceschopné. „Za minulou sezonou jsme zavřeli dveře. Herní projev a chování bude opět mým odrazem, styl a systém se změní podle parametrů hráčů. Věřím, že zase budeme silní v obraně na síti a v ostatním se zlepšíme.“