Jedenáct let, 34 porážek. Neskutečná série ústeckých volejbalistů dál kyne

„Ale z naší strany výborný výkon, jsem na kluky moc pyšný,“ tvrdil ústecký kapitán Jiří Kořínek. České Budějovice vyhrály 3:1 (-18, 18, 20, 25) a jsou druhé, Ústí se drží na solidní sedmé příčce.

Naposledy bitva Severu proti Jihu skončila ústeckou výhrou 3. dubna 2011, od té doby ani ťuk. Dokonce ani žádná porážka nebyla bodová, tedy v tie-breaku. Za celou dekádu ukořistilo Ústí jen sedm setů.

A v sobotu hned ten první a zdálo se, že hosté zadělávají na senzaci. „Je obrovská škoda, že se nám zranil Matouš Lank, protože do té doby hrál velice dobře,“ litoval ústecký kouč Lubomír Vašina. „Navíc v situaci, kdy bylo skóre těsné, borec na kůle neodpískal to, co by odpískat měl. Bohužel se to tím pro nás trochu zlomilo. Poznamenalo nás to na začátku čtvrtého setu, ale klobouk dolů před kluky, že se dokázali vrátit do zápasu.“

I od vítězů Ústí dostalo pochvalu. „Přijeli ve skvělé formě a od prvního setu nás ve velkém stylu zatlačili servisem. My jsme měli problém se z toho dostat. Jsme moc rádi, že jsme zápas zvládli za tři body,“ odfoukl si kapitán Jihostroje Martin Kryštof. Příští extraligový duel hraje Ústí až 21. listopadu na palubovce pražských Lvů.