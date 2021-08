Poháry jsou úžasný bonus. A zviditelnění, těší trenéra volejbalistů Ústí

Chtěli jste do Vyzývacího poháru, dali vás do lepšího Poháru CEV. Co to pro vás znamená?

Asi se od toho očekává hlavně to, že volejbal v Ústí se lehce nakopne, zase se zviditelní. Těžko můžeme vyhlížet nějaké obrovské výsledky, jdeme tam jako nováčci a s týmem, který je mladý i na naši extraligu, natož na poháry.

V listopadu narazíte na odpadlíka z Ligy mistrů: Karlovarsko, rumunské Galati, chorvatský Záhřeb či černohorskou Budvu.

Budeme hrát s mistrem své země, a kdyby se nám podařilo dostat dál, je dalším soupeřem italská Monza, což by pro nás všechny bylo něco neuvěřitelného. Už jen to, že k nám do haly můžeme přivést nějaký evropský mančaft, bude fajn, ale očekávat nějaké větší zázraky asi nejde. Chceme si Evropu zahrát, vidět tu konfrontaci, jak to vypadá. Půjde trošku i o narušení stereotypu. Když někam jedeme, spíme na hotelu v cizí zemi, je to jiný rytmus. A kluci si to za loňský rok zaslouží.

Chystáte se speciálně?

Loni se nám letní příprava vyplatila, takže ta letošní ji kopíruje. Na začátku dost věcí na stadionu, na svahu a v posilovně, abychom měli z čeho brát síly. Pak přesun do haly. Chceme zapojit poměrně dost přípravných zápasů.

Pryč jsou opory Kanaďan Bornemann, Chilan Parraguirre, Bartůněk a Kramar. Vypořádáte se s tím?

To je realita. Sezona byla výborná, kluci fantastičtí, odvedli tady kus práce, kus příjemné atmosféry. Prostě skončili, je to pro nás škoda, protože to ještě rok mohlo fungovat. Ale je tady nový kádr, stejně jako loni. Pevně věřím, že to bude fungovat a že se to nastaví stejně. Je to hlavně o hráčích, ne o trenérovi. Když si bude dvanáct hráčů rozumět, bude to podle toho vypadat i na hřišti. Je otázka, jak vysoká výkonnost bude. Někdo má od začátku cíl být mistrem, naším je odehrát pěkný volejbal, aby bavil kluky, pak bude bavit i lidi okolo, tedy realizační tým a diváky, kteří by snad už mohli přijít. Takže pevně věřím, že když se to povedlo loni srovnat, může se to povést i letos. Jedním dechem dodávám, že hráči, co odešli, byli oporami.

Kdo bude nejvíc scházet?

Nahrávač Luboš Bartůněk odehrál vynikající sezonu a je v nároďáku. I ostatní, co odešli, podávali parádní výkony. Chceme v těch nových a stávajících vypěstovat krásnou agresi a zodpovědnost ke všemu jako u těch, co tady byli minulý rok.

Ztrácíte hlavně v útoku? Parraguirre a Bornemann patřili k nejlepším v celé extralize.

Přišli dva noví hráči a já chci věřit, že je nahradí, že se tomu přiblíží, že budou vůlí a profesionalismem stejní jako tihle kluci. Oba byli vynikající hráči a já byl šťastný, že jsem s nimi mohl pracovat a být součástí toho všeho.

V závěru sezony vám měl pomáhat i hvězdný Matěj Šmídl.

Byla strašná škoda, že se zranil. Být fit, pomohl by. Dál jsme se nedohodli, on dostal lepší finanční nabídku a jde zpátky do zahraničí, do Estonska, kde hrál už před dvěma lety. Tallinn ho oslovil znova.

Jací jsou nováčci?

Kluci, po kterých chci, aby chytili příležitost za pačesy a měli přístup správný a zodpovědný. A aby víceméně zapadli úplně stejně jako Lars Bornemann a spol. Aby plnili i jejich herní a lidské úlohy.

Co konkrétně od nich čekáte?

Ke Kasanovi, který je tu nějaký pátek, přišel z Liberce Jirka Srb, mladý nahrávač, nadějný. Budeme mít dost mladou, ale fajn nahrávačskou dvojici, která umí. Srb už odnahrával kupu těžkých zápasů, má chuť vést tým, s Kasim se o to v dobrém slova smyslu popasují. Smečař Radek Suda šel do Liberce jako nadějný z Příbrami, kde hrál slušně, nicméně v Dukle moc příležitostí nedostal. Kvůli tomu logicky herně začal strádat. Ale byl v mládežnických nároďácích. Myslím, že když dostane chuť a slinu a bude cítit podporu, rozhodně je to hráč dobrých kvalit. Blokař Radek Baláž podobná záležitost, v Karlovarsku nedostal příležitost, nebyl úplně využitý, jak by měl být. Po loňsku máme výborné blokaře, jak zahrál Mára Beer, Tibitanzl a čas od času je doplnil Vodvárka, to bylo fajn. Je na Balážovi, aby měl chuť prorazit, jeho příležitost přijde.

A pak jste také angažovali Holanďana Rika van Solkemu.

Sháněli jsme účko, měli jsme loni složitou sezonu právě na postu univerzála. Kdybychom tu pozici zastabilizovali, mohlo to dopadnout ještě o chloupek líp. Každý viděl, že jsme to tam vždycky nějak zalepili, a dokonce nám to vycházelo, ale stabilita nás v play off zradila. Rik je skákavý klučina, byl v holanských národních týmech. Všechno doplnění je o mládežnické reprezentanty, zkušenosti ještě budou muset sbírat. Je to na nich, jak se k tomu postaví. Ostatní jim pomůžou, jak jsem poznal minulý rok. Kluci jsou tady schopní jet naplno, zapřít se a jít do toho po hlavě. Jde o to, abychom se znovu namotivovali jako minulý rok, aby nám něco na začátku vyšlo a uvolnilo se to.