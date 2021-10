Po 22 letech v pohárové Evropě. Volejbalisté Ústí se těší na Záhřeb

Ústí se představí v Poháru CEV, což je po Lize mistrů druhá nejprestižnější soutěž. V Záhřebu se hraje 10. listopadu, odveta je 17. listopadu v Ústí. „Připadá to symbolicky na sváteční den, takže v Ústí zažijeme společenský i volejbalový svátek,“ těší se šéf.

Jaké jsou šance, že by se Ústí dostalo ještě dál? „Upřímně říkám, že moc velké ne. Záhřeb má skvělý tým s mnoha reprezentanty, postoupit přes něj bude strašně těžké. Ale určitě se o to popereme,“ slibuje. Kdyby to vyšlo, Ústí by v dalším kole čekal ještě slavnější soupeř: italská Monza! „To byl byl super svátek. Naše hala by asi po letech zase jednou praskala ve švech,“ zasnil se Přikryl.

V extralize je Ústí po pěti kolech zatím osmé s bilancí dvě výhry - tři porážky. „Loni se povedl stejně jako letos první zápas s hodně silným soupeřem, tehdy nás vítězství nakoplo, teď je to bohužel obráceně i kvůli těžšímu losu. Ale musíme být v tomto směru nad věcí, dál se soustředit na volejbal, abychom předváděli takové výkony jako nedávno dva sety s Karlovarskem,“ vyzývá ústecký kouč Lubomír Vašina.

Naposledy jeho tým v dohrávce druhého kola uspěl 3:0 v Brně. „Pro nás to jsou hodně důležité tři body. Musím říct, že to byl z naší strany výborný volejbal plný emocí, tak jak by se to mělo hrát. Nerad chválím jednotlivce, ale musím pochválit přihrávače, kteří zažili od Brna pořádnou masáž na podání a ustáli ji. Po dlouhé době se nám podařily série na podání a z tvrdého servisu Brna se nám dařilo otáčet na první pokus,“ chválil Vašina.

Věří, že Ústí půjde nahoru. „Loni jsem byl strašně nadšený z mužstva, teď je to stejné. Trošku hrajeme asi jiný volejbal, na něčem jiném postavený. Pro mě je zásadní nejen jako pro trenéra, ale i pro člověka, když hráči odevzdají všechno a bojují. Když přijde porážka, ale kluci se porvali, mám z toho dobrý pocit, protože vím, že se to ještě může někam posouvat.“