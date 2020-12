Tři porážky v řadě. Ale hrajeme s vervou, nezoufá trenér volejbalistů Ústí

„Jihostroj byl asi nejlepší soupeř, kterého jsme potkali. Nedělají chyby, tlačí servisem a nenechali nás pořádně nadechnout,“ tvrdil ústecký trenér.

Domácí opora Filip Kramar, vracející se po zranění břišního svalu a achillovky, se mračil: „Škoda, že jsme to nedotáhli do tie breaku. Čtvrtý set jsem úplně vyhořel, jde za mnou. Ještě se potřebuji vrátit do formy.“

Formu ale Ústí jako tým má, byť si poprvé v sezoně zapsalo tři porážky v řadě. Loni klasika, vždyť bylo poslední, teď nezvyk. „Hráli jsme v Liberci, s Českými Budějovicemi, to jsou špičkoví soupeři. A mezitím byl nešťastný zápas ve Zlíně, kde jsme snad poprvé v sezoně prohráli koncovky, které jsme dosud vyhrávali. A měli jsme to všechno na ruce,“ ohlédl se Vašina.

Přišel před sezonou a mužstvo bez energie oživil. Zdráhá se však tvrdit, že teď Ústí patří do širší špičky. „Já se o těchto věcech ani moc nechci bavit. Když se podívám zpátky, jak jsme vyhrávali těsnými výsledky a přetlačili jsme ty soupeře takovou vervou...

Jediná Ostrava, tam jsme byli jasně lepší, jinak to bylo vždy spíš vyrovnané. I poslední Příbram jsme zlomili až díky vyhraným koncovkám. Samozřejmě jsem rád, že jsme nahoře a máme něco nahráno, ale soupeři jsou pro nás všichni těžcí. Liberec, Budějovice, Karlovarsko, to je špička, ale liga je a bude vyrovnaná,“ míní impulsivní trenér.



Na půdě poslední Příbrami se Ústí představí v sobotu a může zase začít opačnou, vítěznou šňůru. „Musíme soustředit na týmy okolo nás. Do konce roku to nebude snadné. Hrajeme třikrát v řadě venku, po Příbrami ještě Praha a Odolka, která nás docela mačkala. A na závěr roku je Karlovarsko,“ vyjmenoval Vašina zbývající prosincové soupeře.

„Musíme pokračovat v tom, co dosud. Když nám někdo to vítězství nabídne, míče, které bychom měli proměnit v bod, musíme po tom skočit.“