Ať zase není baráž, přeje si ústecký manažer Přikryl. Vyhlíží nástupce

„Je to trochu zklamání. Hrajeme lépe než loni, ale nestačí to. Před sezonou jsme si přáli dostat se do elitní osmičky, teď už to trochu koriguji, byl bych hlavně rád, abychom neměli starosti se záchranou,“ přeje si ústecký šéf, jenž v klubu působí nepřetržitě od roku 1987 jako hráč, trenér a funkcionář. „Je to 37 let, jsem tu už inventář, ale sil postupně ubývá a už musím pomalu hledat nástupce.“

Máte už někoho v hlavě?

Ještě nějaký rok vydržím, ale musím nad tím už přemýšlet. Trápí mě trochu zdraví, už nejsem nejmladší, někdy si v některých aktivitách kolem volejbalu už ulevuji, ale nechci to nechat padnout tím, že bych odešel. Hledám náhradníky, funkcionáře, což je slabina sportu obecně. Nejsou trenéři ani funkcionáři, i proto, že v našem sportu se to nedá dělat plně profesionálně.

Finance jsou v ústeckém volejbale dlouhodobý problém. Změnilo se letos něco?

S výjimkou basketu si ústecký sport obecně moc nedokáže sehnat významného sponzora. Nás drží partneři, kteří jsou dlouhodobě spjatí s volejbalem, a město, bez nich bychom extraligu těžko udrželi.

Začátek sezony vám výsledkově zase nevyšel, po čtyřech zápasech máte jen bod. Jak to hodnotíte?

Věřili jsme, že na tom budeme lépe, i když jsme věděli, že los je pro nás krajně nevýhodný. Snad nejhorší, jaký mohl být, utkali jsme se s týmy ze špičky extraligy. I tak je ale pro nás ten zatím jediný bod trošku zklamání.

Asi největší šance byla proti Zlínu, proč ani s ním to nevyšlo?

Je to také zkušený tým, poskládaný z matadorů extraligy, kteří v minulosti hráli o medaile. Budou mít taky ambice na vyšší postavení. Nás teprve čekají zápasy, kde se ukáže, jestli patříme na dno tabulky, nebo se odrazíme výš. Teď ale máme ještě pohár s Kladnem a ligu s ambiciózní Prahou, bude to zase těžké. Snad potěšíme fanoušky aspoň předvedenou hrou, máme od nich pozitivní ohlasy, ale pořád tomu chybí vítězství.

Přesto vidíte progres proti minulé barážové sezoně?

Ve všech utkáních jsme z mého pohledu starého matadora předváděli lepší volejbal než v minulé sezoně, ale nestačí to. Ostatní taky nelenili, extraliga se ještě více zkvalitnila, uspět bude hodně těžké.

Baráž je po té loňské zkušenosti pro vás asi velký strašák...

Každá baráž je stresová, tahle se nevyvíjela dobře, naštěstí se pak ukázala naše kvalita. Znovu zažít bych to nechtěl, ale zase si člověk musí říkat, tak kdo? Kdo na tom bude hůř než my? Všichni mají kvalitní kádry, bude to o tom, kdo posbírá nějaké body s lepšími týmy. A to se nám zatím nedaří.

Budete ještě posilovat kádr?

Je poskládaný na hranici našich finančních možností, myslím, že jsme neudělali chybu při výběru hráčů v naší cenové kategorii. Dělají chyby, protože to je mladý tým, proti Budějovicím nastoupil třeba sedmnáctiletý odchovanec Capek. Ale jiné to u nás nebude, kádr odpovídá naší finanční síle a hráči plní, co jsme od nich čekali.