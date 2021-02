Ústečtí volejbalisté mají po porážce s Kladnem jistotu, skončí pátí

„Kladno odehrálo výborný zápas. V domácí hale skvěle servírovalo, což byl základ pro to, aby se jejich hráči dostali psychicky do odvážných situací, které odehráli lépe než my. Nejsme až tak zvyklí neotáčet první balony a v podstatě to byl důvod, že jsme postrádali odvahu. Měli jsme pár výhod, kdy jsme vedli o tři čtyři body, ale během chvíle jsme náskok ztratili kvůli útokům, které jsme nedotáhli do konce,“ litoval ústecký trenér Lubomír Vašina.

Neúspěšnou extraligovou premiéru v dresu Ústí si tak odbyla posila Matěj Šmídl, v závěrečném kole základní části ústecký tým vyzve v sobotu doma Beskydy.