Volejbalisté Karlovarska se chystají na nabuzené Ústí nad Labem

V premiéře na půdě Liberce překvapilo Ústí i přes porážku 1:3 až nečekaným vzdorem, to je pro favorizované volejbalisty Karlovarska před sobotním mačem určitým varováním.

„Doma jsme poslední dvě sezony určitě obávaným soupeřem pro každého, kdo sem přijede, tedy i pro Karlovarsko, které je podle soupisky jedním z největších favoritů na titul. Ale i oni mohou být na začátku sezony ještě trochu nesehraní, nejdeme do toho předem poražení. I když víme, že kvalita je na straně soupeře,“ uvědomuje si ústecký šéf Miroslav Přikryl.

Díky, kapitáne! Srdcař Hudeček pořádal párty Připomínalo to spíš oslavu úspěchu po sezoně než první extraligový zápas. V Hale míčových sportů se po utkání volejbalistů Karlovarska se Zlínem bavili společně s hráči a zástupci klubu i fanoušci. „Porazili jsme Zlín 3:0, oficiálně představili družstvo, poprvé u nás nahrával Lukáš Ticháček, ale hlavně jsme poděkovali jednomu hráči, který ukončil hráčskou kariéru,“ připomněl předseda klubu Jakub Novotný program volejbalové „after party“. Zmíněným hráčem je bývalý kapitán mužstva Ondřej Hudeček, který v roce 2018 dovedl tým k historickému titulu. Po uplynulé sezoně ukončil aktivní činnost a přesunul se v rámci klubu na pozici manažera. „Byl taky kapitánem reprezentace, desátého týmu mistrovství světa 2010, to je výsledek, o kterém se dnes může jen zdát,“ složil Novotný poklonu svému někdejšímu spoluhráči. „Obrovský srdcař, který vždy stavěl tým nad individuality. Jsem rád, že jsem s ním mohl hrát a že zůstává u nás.“ Po zápase měly možnost osobně poděkovat Ondřeji Hudečkovi za jeho přínos karlovarskému i českému volejbalu více než dvě stovky příznivců. Vedení klubu připravilo na úvod sezony na ploše haly zábavu pro každého. „Jsem jedním z mála, kdo zažil takovou poctu,“ rozplýval se Hudeček. „Těší mě, že se se mnou takhle rozloučili a že spojení fanoušků s hráči dopadlo na výbornou. Všichni se dobře bavili, lidé vydrželi v hale i s dětmi ještě dvě hodiny po zápase. Myslím, že do budoucna něco takového v podobné formě zopakujeme.“

Mírný optimismus mu dodal zápas v Liberci, favorizovaná Dukla se na výhru 3:1 nad Ústím hodně nadřela. „Můžeme být spokojení, byli jsme Dukle vyrovnaným soupeřem a sahali jsme po bodu. Domácí nás přehráli jen silou vůle,“ těšilo Přikryla.

„Dukla je určitě jeden z horkých kandidátů na medaili, čekal jsem, že nás převálcuje podobně jako v minulých letech. Jezdili jsme tam předem poraženi, tentokrát jsme zabojovali a hráči své předpokládané individuální kvality potvrdili. Mírná nesouhra tam v některých momentech ještě byla znát, ale věřím tomu, že se tým postupně bude sehrávat. S optimismem se díváme dál,“ usmívá se šéf ústeckého volejbalového klubu.

Pro Karlovarsko dopadla extraligová premiéra podstatně lépe. Do své šesté sezony v nejvyšší soutěži vstoupil ambiciozní klub domácí výhrou nad Zlínem 3:0. Výsledek je to na první pohled přesvědčivý, první set ovšem domácí vyhráli těsně 25:23, ten druhý 25:19. „První dva sety byly dost nervózní,“ připustil po utkání také novopečený kapitán týmu Filip Rejlek. „Je to pochopitelné, když se jedná o úvodní utkání sezony.“

Přesto byl mezi oběma týmy rozdíl ve hře patrný. „Hráli jsme zcela určitě s jedním z nejtěžších soupeřů a ještě na jejich půdě,“ vysekl poklonu Karlovarsku po utkání zlínský trenér Roman Macek.

Že se jednalo o první ostrý zápas sezony, to bylo znát i podle trenéra Jiřího Nováka. „Důležitý vstup do sezony, samozřejmě se to projevilo. Byli jsme trochu zabrždění. Postupem zápasu se to ale rozjíždělo a už jsme to dobře drželi ve svých rukách,“ pochvaloval si po domácí premiéře a před tou venkovní ještě stihl poslat vzkaz do Ústí nad Labem. „Už se těšíme na další kolo.“