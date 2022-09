Volejbalové Ústí čeká na volby. Možná se pak posílíme, říká jeho šéf

Ústí vstoupí do extraligy v sobotu v Kladně, příští čtvrtek v domácí premiéře hostí Benátky.

Vyděsila vás ta příprava?

Já ani trenér Lubomír Vašina nejsme v pohodě a spokojení, ale šlo o objektivní problémy. Nemohli jsme je ovlivnit. Už asi týden trénujeme v plné síle, ale je znát, že nejsme optimálně sehraní. Naši noví cizinci se teprve chytají, zapojují.

Koho jste z ciziny přivedli?

Máme Uzbeka Islomjona Sobirova, který se společensky a mentalitou učí evropskému stylu života. Není to jen o volejbale. Je mu šestadvacet, je to univerzál a reprezentant. Dva měsíce netrénoval, protože jim soutěž skončila až v červenci, a výpadek je znát. Potrvá, než se dostane do pohody. Získali jsme i blokaře Jacksona Bereho ze širšího kádru reprezentace Kanady, přijíždí z Panamerických her. Je mladý, bude se u nás učit vrcholový sport.

Jak se dál kádr obměnil?

Na pozici druhého nahrávače přišel Kopecký z Velkého Meziříčí, z Karlovarska smečař Fišer. Uvažujeme ještě o doplnění kádru, ale až po komunálních volbách, protože jsme klub výslovně závislý na dotacích od města a kraje. A městské dotace jsou nejstěžejnější. Když bude podpora standardní nebo navrácená do doby před covidem, případně tým doplníme tam, kde nás bude tlačit bota. Ale čeští hráči už nejsou volní, zase by šlo o cizince.

Odešlo plno opor. Kdo všechno?

Holanďan Van Solkema se věnoval spíš beach volejbalu a měl ambice hrát v lepších týmech. Už byl pro nás dražší. Srbský smečař Vemič věkem, ale také svými záměry, co dál v životě, nebyl kompatibilní s naším klubem. Nenašli jsme společnou řeč. Blokař Tibitanzl posílil Lvy Praha, Kasan zamířil jako druhý nahrávač do Karlovarska, Kobolka do 1. ligy. Změn bylo hodně, tentokrát jsme všechno řešili za pochodu, improvizovali jsme. Trenér Vašina konzultuje věci se mnou a Markem Beerem, novým sportovním ředitelem, který navíc i hraje a trénuje mládež. Kapitánem asi zůstane Jirka Kořínek, který už loni byl neoficiální asistent.

Věříte si na play off?

Sledujeme i ostatní týmy. Na to, jaká je finanční krize kvůli pocovidovým a energetickým problémům, překvapivě nakoupily v obdivuhodném množství zahraniční hráče i české navrátilce. Takže mám obavu, že v tom jsme byli mančaft, co tahá za kratší konec. Nejsme tak ekonomicky silní, abychom mohli konkurovat a nakupovat volejbalisty z kvalitnějších sfér. Když týmy porovnávám, boj o osmičku, tedy o play off, by byl úspěch. Ze třinácti účastníků dva spadnou do baráže, tomu bychom se chtěli vyhnout. Vyhýbáme se tomu několik let, tři čtyři sezony se dařilo, byli jsme mimo sestupová místa. Soupeři ale teď nakoupili kvalitu, my takovou ekonomickou sílu nemáme a budeme s napětím očekávat, jak se to projeví na hřišti.

Jaký je váš rozpočet?

Částku bych nerad prozrazoval. Nepatříme k ekonomicky nejslabším, ale ani k průměru. Ve finanční tabulce jsme na chvostu.