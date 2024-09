Už žádná baráž! Volejbalové Ústí má exotické posily, rozpočet mírně napjatý

„Neradi bychom takovou sezonu opakovali. Ano, závěr vypadal díky úspěšné baráži pro diváky atraktivně, ale ty nervy nechceme znovu zažívat,“ odfoukl si prezident ústeckého klubu Miroslav Přikryl.

Do sezony Ústí vstoupí ve čtvrtek 26. září doma proti Karlovarsku. „Cílem je vyhnout se starostem kolem spodku tabulky,“ vyhlásil dlouholetý šéf volejbalové bašty. „Ideální je přímý postup do play off, což by byl malý zázrak, protože mančafty kolem nás hodně posilují. Ekonomická síla týmů je na vzestupu, soupeře dole si umíme načíst. Dostat se do play off v předkole by pro nás měl být základní cíl.“

V kádru mladého trenéra Ondřeje Žaby, který dostal dál důvěru, došlo k velkému třesku. „Z osmdesáti procent je mužstvo nové,“ odhadl Přikryl. „Zůstali odchovanci, ale ti ještě nebudou rozdíloví hráči, tvoří budoucnost. Pak máme čtyři nové cizince a dva Čechy. Museli jsme mančaft chtě nechtě překopat, protože ten loňský nezakládal naději na nějaký optimismus.“

Blok posílili Kanaďan Jeremie Murray a ještě občasný černohorský reprezentant Blažo Milič, čahoun měřící 210 centimetrů. Na smeči se zkusí vytáhnout Brazilec Wellington Bolzani, nahrávku obstará Argentinec Tomás Barisic. S ním i navrátilec Jan Kasan, druhou českou posilou je smečař Matěj Koranda.

„Bez cizinců už se nikdo neobejde. Kvalitní Češi končí buď v zahraničí, nebo jsou pro nás finančně nedostupní. Vychovat si mladé je také cesta, ale trvá to dlouho. A jakmile se trošku ukážou, okamžitě je od nás jiné kluby odkoupí a jsou schopny zaplatit i extrémní sumy,“ hodnotí Přikryl situaci na trhu.

Ústecký rozpočet zase patří k nejskromnějším, jeho výši prezident klubu neprozradil. „Minulá sezona skončila lehce ve ztrátě, zvedají se náklady na provoz, nájem, cestovné, jsou i mimořádné výdaje,“ vypočítal Přikryl. „Ani letos nejsme rozpočtově úplně v klidu. Část máme z veřejných peněz, ale ty podléhají pravidlům a nejde je zvednout ze dne na den. Některé přispěvatele máme dlouhodobé a věrné, ale bohužel to nejsou milionové částky, které by nám pomohly odpoutat se od spodku extraligy.“