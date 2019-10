Ústecký šéf Přikryl: Být znovu v play off by byl super úspěch

Zvětšit fotografii Střídání stráží Emotivní Brazilec Dhionathan da Silva už v Ústí působit nebude, ale klub pro letošní sezonu angažoval jiné cizince. Ústí mají táhnout americký nahrávač Melcher, srbský smečař Januzovič a chilský smečař Villalobos. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

10:40

Bude to jen boj o záchranu, nebo volejbalisté Ústí znovu překvapí a zahrají si play off? Ambice přebudovaného týmu si zatím netroufá příliš odhadovat ani jeho šéf Miroslav Přikryl.„Určitě bychom se nechtěli účastnit boje o sestup, ale liga se dál zkvalitňuje, konkurence se zvedá. Pokud bychom zopakovali loňský postup do čtvrtfinále, byl by to super úspěch,“ uvědomuje si Přikryl.