Sláva ambasádě, Chilan je zpátky. A ani nepřijel opuchlý, radují se v Ústí

„Bál jsem se, že po tom dlouhém tréninkovém výpadku přijede v uvozovkách opuchlý, obtloustlý. Ale naštěstí se to nestalo, vypadá stejně atleticky, jako když odjížděl. Teď už bude hlavně na trenérovi, aby ho co nejrychleji dostal do formy,“ nařídil Miroslav Přikryl.

Dostat Chilana do Česka, to byl v této době takřka nadlidský úkol. „Určitě to byla jedna z nejkomplikovanějších akcí, jaké člověk zažívá párkrát za život.

Pomohla Národní sportovní agentura a česká ambasáda v Santiagu,“ děkoval Přikryl poté, co si Parraguirreho vyzvedl na letišti.

„Hráč je tady, je nadšený, že se to povedlo. Je to jeden z mála, kdo vůbec z Jižní Ameriky přicestoval do Evropy. V Chile situace není extra příznivá, mají tam nyní zimu, takže s nákazou je vše komplikovanější. Ale je tady, zaplaťpánbůh, že se to povedlo. Teď už to bude jen o jeho aklimatizaci a smazání tréninkového manka.“

Kvůli opatřením v Chile toho Parraguirre moc nenatrénoval. „Půl roku pracoval na kondici jen individuálně, kontakt s míčem měl minimální. Ale snad se do toho dostane rychle, musí se sehrát s týmem a hlavně s novým nahrávačem. Slibuji si od něj razanci, výšku a sílu v útoku i proti kompaktnější obraně, nároky na něj budou vysoké,“ očekává ústecký šéf vysokou kvalitu od chilského reprezentanta.

S týmem se může začít připravovat hned. „V karanténě není, přijel s negativním testem. Bez toho by ho nepustili do letadla a už vůbec ne do Evropské unie.“

Extraliga startuje za dva týdny, příchodem Parraguirreho je ústecký kádr kompletní. „Chtěli jsme ještě blokaře, měli jsme pár perspektivních hráčů vytipovaných, ale nechtěli k nám. Je to otevřené, nemyslím však, že bychom byli v nejbližší době úspěšní. Přemýšleli jsme i o cizinci, ale po konzultaci s trenérem do toho zatím nejdeme.“