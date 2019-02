Ústí mělo na dosah senzaci. Příště víc odvahy, velí klubový šéf

„V závěru čtvrtého setu nám chybělo trochu víc agresivity a odvahy, abychom mohli odjíždět se třemi body. Z útoku se vytratila větší razance, soupeř se dostal do pohody a pak nás už přehrál,“ litoval nedotažené koncovky jinak dobrého zápasu ústecký šéf Miroslav Přikryl.

I bodu z půdy šampiona si ale váží. „Chtěli jsme už něco udělat s tím neustálým prohráváním s nejlepšími soupeři a i ten bod je pro nás hodně povzbudivý. Hráči si uvědomí, že se dá hrát i s top týmem, jakým je současný mistr.“

Dílčí úspěch na půdě Karlovarska je o to cennější, že Ústí chyběl elitní smečař Filip Kramar.

„Díky tomu jsme možná pro domácí trochu překvapivě hráli v útoku jinak, přehrávali jsme je, dělali jsme minimum chyb. Škoda koncovky toho čtvrtého setu a v tie breaku jsme pak také nebyli dost agresivní, domácí se dostali do vedení, přitlačili nás servisem a o výsledku už nebylo pochyb,“ hodnotil Přikryl.

Jak dlouho bude chybět smečař Kramar, zatím není jasné. „Má problémy se zády, snad jen zablokovaná, nemělo by to být nic vážného,“ věří generální manažer.

Ústí se drží v extralize na osmé pozici, příští zápas hraje v Příbrami, která je sedmá a má o čtyři body víc. „Bod z Karlovarska nám dodá sebevědomí, hráči si uvědomí, že mohou uspět i s týmy z horní poloviny tabulky. Takže určitě v Příbrami nebudeme bez šance, ale samozřejmě každý zápas je jiný.“

Příště to chce hlavně víc odvahy, radí hráčům jejich šéf. „Je to vždy o tom jednom či dvou bodech, které neumíme v rozhodujících okamžicích zápasu vyválčit. Až se to naučíme, budeme určitě vyhrávat častěji.“