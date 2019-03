Volejbalisté Ústí ztropili senzaci, ve čtvrtfinále potřebují zázrak

Volejbal

Zvětšit fotografii Budějovický volejbalista Valerii Todua smečuje, blokuje Marc Wilson z Ústí. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

dnes 9:05

Příbramské Kocoury ústečtí volejbalisté v předkole play off senzačně a dramaticky zkrotili, ale pokud ve čtvrtfinále extraligy zadřou českobudějovický Jihostroj, rovnalo by se to zázraku. Série startuje už v úterý.