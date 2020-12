Odolena Voda sesadila liberecké volejbalisty z čela, opět vedou Budějovice

„Oproti vstupu do sezony se lepšíme zápas od zápasu. Dnes jsme dostali soupeře pod tlak nejen servisem, ale byli jsme lepší i v dalších herních činnostech,“ řekl kouč Aera Martin Kop.

Liberec se vyhoupl do čela tabulky po výhře (3:1) v Praze nad Lvy v pátečním kole, která předcházejí tradičním sobotním kvůli zpoždění nabrané koronavirem. V sobotu ale neuspěli. „Domácí vyhráli zaslouženě. Tlačili nás celý zápas servisem a hráli i výborně na ztrátu i přesto, že jsme je někdy dostali do potíží, tak si to uhráli,“ uvedl liberecký trenér Michal Nekola.

Jihostroji stačila zhruba hodina, aby demonstroval svou sílu proti poslední Příbrami. „Jsou někde úplně jinde než my, všechny posty mají kvalitně zdvojené. My jsme nehráli dobře, nedostali jsme se ani v jednom setu přes dvacet bodů,“ řekl kouč Příbrami Petr Klár. Největší problém v obraně dělal jeho týmu Kanaďan Schouten, který se za tři sety dostal na 26 bodů.

UNIQA extraliga volejbalistů 13. kolo Zlín - Lvi Praha 0:3 (-19, -21, -19)

Nejvíce bodů: Adamec 11, Čech 10, Motyčka 9 - Mihajlovič 12, Skakič 11, Král 10. Odolena Voda - Liberec 3:0 (20, 23, 17)

Nejvíce bodů: Hladík 15, L. Démar 14, Vanags 9 - Štokr 10, M. Kriško 8, Šulista 7. Brno - Kladno 3:0 (20, 22, 22)

Nejvíce bodů: Římal 15, Licek 13, Hrazdira 11 - Křesťan a Hýský po 12, Kraffer 5. České Budějovice - Příbram 3:0 (14, 15, 18)

Nejvíce bodů: Schouten 26, Michálek 7, Mach 4 - Pavelka 9, Hladěnko 6, Polák 5.