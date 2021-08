Perušič se Schweinerem dvakrát vyhráli, v Praze mají jisté čtvrtfinále

Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner vyhráli na domácím turnaji Světového okruhu v Praze oba zápasy ve skupině a postoupili přímo do čtvrtfinále dvouhvězdičkové soutěže. Ostatní české páry, které se probojovaly do play off, budou muset v sobotu absolvovat utkání prvního kola.