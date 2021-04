Mexická jízda Perušiče se Schweinerem, v Cancúnu jsou ve čtvrtfinále

Beachvolejbalisté Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem pokračují v parádních výkonech. Poté co v březnu ovládli čtyřhvězdičkový turnaj Světového okruhu v Dauhá, už se na stejné akci v Cancúnu dostali do čtvrtfinále. V play off český pár dvakrát vyhrál a v Mexiku skončí nejhůř na děleném pátém místě.