Turecko a Ukrajina nebudou kvůli covidu hrát na ME volejbalistů do 20 let

9:03

Mistrovství Evropy volejbalistů do 20 let, které začíná dnes na jižní Moravě, doznalo změny v herním plánu. Důvodem jsou pozitivní testy několika hráčů Turecka a Ukrajiny. Obě výpravy musely v souladu s aktuálně platnými hygienickými pravidly z mistrovství Evropy odstoupit a odcestovat z České republiky. Pořadatelé to uvedli v tiskové zprávě.