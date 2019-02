Triumf v poháru je stejně důležitý jako titul, říká trenér Nekola

„Diváci u nás berou sice asi víc titul v extralize, ale ve světě se cení triumf v národním poháru stejně a i pro mě je to velice důležitá součást našeho ročního plánu. Pro mě je to prostě první vrchol domácí sezony a pohárovou trofej z loňska chceme obhájit. Pro náš klub je to důležité stejně jako získat titul,“ tvrdí Michal Nekola, který je vedle trenérské práce v liberecké Dukle také zároveň koučem české reprezentace volejbalistů.

V semifinále poháru vás v neděli čekají České Budějovice, které vedou extraligu, jak těžký to bude soupeř?

My jsme v tabulce druzí, Budějovice první, určitě to bude náročný zápas, ale do semifinále poháru postoupily ještě Kladno a Karlovarsko, takže čtyři nejlepší české týmy současnosti. Každý včetně nás si prošel v dosavadním průběhu sezony určitou výkonnostní krizí. Spíš bych to tedy postavil tak, že teď už je to soutěž na jedno utkání, nehraje se na počet setů a bere se jen vítězství.

Co tedy podle vás rozhodne?

Kdo to prostě naladí na tu neděli líp, projde do finále a tam to bude stejné. Myslím, že všechny čtyři mančafty jsou naprosto vyrovnané a rozhodne to, kdo bude v tu chvíli asi silnější hlavně mentálně. A jako už tradičně v takových zápasech bude klíčové, jak se bude komu dařit na servisu.

Jak hodnotíte dosavadní část sezony?

Začátek nebyl z naší strany vůbec dobrý. Něco zapříčinila zranění, nebyli jsme úplně komplet a navíc jsme po velkých letních změnách v kádru museli hledat ideální sestavu a chvilku trvala i souhra s novým nahrávačem Biernatem. Koncem listopadu se to ale už všechno ustálilo a přišla série devíti extraligových vítězství v řadě za tři body a dá se říct, že úroveň naší hry se stabilizovala. Věřím, že to potvrdíme i teď v poháru, ve kterém chceme uspět.

Kaňkou však jsou tie-breaky. V extralize jste jich hráli šest a pět z nich jste prohráli...

...to je opravdu neobvyklé a nepříjemné číslo. Tie-break je po těch předchozích čtyřech celých setech hlavně o psychice, o tom, kdo ho dobře začne. Nám se to nevedlo a nejde to nějak natrénovat, protože v tréninku se tahle situace těžko navozuje. Je fakt, že v pohárovém Final Four můžou tie-breaky rozhodovat a když na ně dojde, tak se to snad otočí v náš prospěch a budeme mít štěstí. — Martin Sedlák