Volejbalisté Ostravy šetří, manažer Zedník bude i koučem. Nadšený nejsem, přiznává

Vojtěch Bauman je Zedníkovým asistentem. Někdejší ostravský smečař se už minulou sezonu pohyboval v realizačním týmu VK Ostrava, který se v závěru základní části extraligy vyhnul pádu do baráže. Pomáhal trenéru Dariuszu Luksovi, jenž se rozhodl vrátit do Jastrzębskeho Węgla, kde je šéfem Akademie talentů.

„Přál bych si ho vychovat, jak se to kdysi povedlo s Honzou Václavíkem,“ připomněl Zedník období, kdy ostravský celek vedl Zdeněk Šmejkal a Jan Václavík mu sekundoval. „Jestli to bude jako s ním, je jiná věc, ale chci zkusit někoho mladého.“

Upozornil však, že prvotní v jeho rozhodnutí trénovat mužstvo byly peníze. „Těch ubývá, navíc v nynější situaci, kdy mají problémy Liberty a navazující firmy,“ upozornil Tomáš Zedník.

Ostravský kádr pro příští sezonu doznal řady změn. Univerzál Jakub Dvořák, jenž hrál minulou sezonu na bloku, odchází do Odoleny Vody, ukrajinský smečař Timur Cmokalo se vrací do Barkomu Lwow, který působí v polské Plus lize, nahrávač Dawid Pawlun doplnil Gdaňsk v Plus lize, smečař Filip Jarosinski si hledá angažmá a Matouš Vancl se rozhodl věnovat podnikání v rodinné firmě.

„Pro příští sezonu máme dva zkušené hráče, což je Biernat a Motyčka, a bandu mladých kluků,“ přiblížil složení mužstva Tomáš Zedník.

Nahrávač Mateusz Biernat se do Ostravy vrací po šesti letech, během nichž prošel Libercem, Wrocławí, Ravenem, Friedrichshafenem, Radomem a Kędzierzynem-Koźle. Někdejší smečař Jakub Motyčka bude pokračovat na pozici libera.

Nováčky jsou polský univerzál Jakub Chwastyk z druholigové polské Wieluńě, blokař Wojciech Dudzik z Jastrzębskeho Węgla, smečaři Michal Grzyb z juniorky Gdańska a ukrajinský mládežnický reprezentant Jaroslav Horobec z rakouského Waldviertelu, který prošel Akademií talentů v Jastrzębie.

„Polsko je velký trh a mladých vychovávají hodně,“ vysvětluje Tomáš Zedník sázku na polské volejbalisty. „Jen musí člověk strávit delší dobu u videa, trochu se hráči probrat. Ale najít se dají.“