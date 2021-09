Ostravský nahrávač Jambor je i přes prohru se Lvy optimistický

Do sezony ale hledí s optimismem. „V přípravě jsme makali. Mám radost, že se nikdo z kluků nemusí nutit k práci.“



Jambor je s blokařem Václavem Kotasem, navrátivším se smečařem Dominikem Fořtem a liberem Damianem Sobczakem nejzkušenějším hráčem ostravského mužstva, z něhož po minulé sezoně odešla osa – David Janků do Liberce, Jakub Ihnát do Karlovarska a Oliver Sedláček do Českých Budějovic.

A pryč jsou i mladíci – libero Dominik Jelen a blokař Ondřej Muroň. Oba zamířili do Black Volley Beskydy. Ostravské doplnili mimo jiné naděje z polského Jastrzębie – blokař Mariusz Polynski a smečař Filip Jarosiński. „Věřím, že ta skladba nás několika starších a mladších kluků může fungovat dobře,“ podotkl Jambor. „Všichni mladí jsou u nás šikovní.“

Jambor oceňuje i zápal nového trenéra Richarda Vlkolinského, jenž nahradil Jana Václavíka, který od této sezoiny působí ve švýcarském celku Volley Näfels.

„Na změny v týmu se opravdu dívám pozitivně. Až na to, že v přípravě mě pořádně bolely nohy,“ smál se Tomáš Jambor.

Před minulou sezonou, kdy přišel do Ostravy z Beskyd, byl smířený z rolí druhého nahrávače za Polákem Sebastianem Matulou. Jenže ten loni v prosinci kvůli ekonomickým problémům klubu skončil a zamířil do prvoligové polské Vratislavi za dalším někdejším ostravským nahrávačem Mateuszem Biernatem. Tomáš Jambor se tak posunul na pozici jedničky. Jistit ho bude dvacetiletý Vojtěch Vašíček.

„Doufám, že to mladý nevypustí, že bude dřít. Snad si pomůžeme navzájem. Každopádně mám teď zodpovědnější roli, než když jsem přišel.“