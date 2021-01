Poraženeckou náladu nemáme, tvrdí ostravský volejbalista Jambor

„Liberec jsem dosud nikdy neporazil, a to jsem hrál extraligu za Benátky, Brno, Havířov a Beskydy,“ řekl třiatřicetiletý Jambor, jenž působí na nejvyšší úrovni patnáct let.

Před sezonou přišel do Ostravy jako výpomoc. Leč klub vinou koronavirové pandemie musí šetřit, a tak propustil posily – polského nahrávače Sebastiana Matulu a ruského univerzála Jurije Kružkova, byť ten zatím s týmem zůstal.

„Po svém zranění jsem něco takového nečekal,“ přiznal Jambor, který v listopadu 2019 spadl na kole a měl tříštivou zlomeninu předloktí levé ruky. „Mám tam dvě železa, mám takový vyztužený bagr. Poprvé jsem pinkal někdy loni v červenci. V srpnu začala příprava a to jsem byl nešťastný. Každé šesté prsty byly dvoják... Najednou jsem musel nad pinkáním přemýšlet, abych měl správně ruce, což jsem předtím nedělal. Musel jsem se soustředit na techniku.“

Takže je pro vás těžké zhostit se role prvního nahrávače?

V základu jsem nebyl, ale se Sebastianem jsme se docela střídali. Nebylo to tak, že bych nehrál vůbec a teď najednou do toho skočil. Náročné to bude spíše kondičně.

Musíte přidat v tréninku?

Na všechny tréninky jsem nechodil, byli jsme domluveni na nějakém poloprofesionálním režimu, protože mám svou práci. Nyní musím trénovat víc, kvůli sobě i klukům. Ale půjde to rychle, i když s Libercem jsem při některých delších výměnách viděl všechny svaté. (směje se)

Skloubíte volejbal s prací?

Fotím, dělám marketing, takže nemám pevnou pracovní dobu.

Je vás v týmu více, kdo máte i jiné zaměstnání?

Ještě Venca Kotas, my dva staří matadoři. A někteří mladí studují.

V týmu jste jediný nahrávač. Jaké to je, mít jistotu?

Asi tři roky jsem tak hrál v Beskydech, i když to byla první liga. Mohu být klidnější, že mě nemá kdo vystřídat, ale na druhou stranu by se střídání někdy hodilo. Spíše jde o to, že budeme někoho potřebovat, kdybych se třeba zranil.

Jak vnímáte v kabině ekonomické problémy klubu?

Nikdo neklopí hlavy. Dobře, jsou tu problémy, ale my hrajeme dále.

Takže nepřemýšlíte nad tím, co bude? Přece jen nejistota je velká.

Kdyby nad tím člověk spekuloval, nebyl by správný profík. Nikdo z nás to v hlavě a obzvlášť na hřišti nemá. S Libercem jsme dokázali, že v týmu není poraženecká nálada.