Proti Perugii se Brichta nerozklepal, teď ho čeká jeho vzor Šotola

Od trenéra Zdeňka Šmejkala dostal Brichta v úvodním utkání prestižní soutěže důvěru a mohl tak nastoupit na palubovku už v základní šestce.

„Myslím si, že jsme podali dobrý výkon. Na všechny rozehry jsme byli maximálně koncentrovaní a bojovali jsme. Nebáli jsme se tlačit na servisu i v útoku. Šli jsme do všeho po hlavě a podařilo se nám něco i pochytat v poli. Byl to celkem napínavý zápas, což proti tak silnému týmu můžeme považovat za úspěch. Musíme tento výkon udržet i do dalších zápasů,“ burcuje nejmladší člen budějovického kádru.

Levoruký diagonální volejbalista je zároveň i nejmladším hráčem v historii klubu, co nastoupil za A tým. Při jeho premiéře v extralize dospělých mu bylo 16 let a 61 dní.

„Pro mě byla Liga mistrů neskutečně silný a nezapomenutelný zážitek. Možnost zahrát si proti hráčům světového kalibru nemáte každý den a myslím si, že všichni z našeho týmu si to užili stejně,“ neskrývá nadšení talentovaný univerzál.

Sám ale přiznává, že před zápasem přeci jen nervózní byl. „Lhal bych, kdybych řekl, že ne,“ směje se Brichta. „Ale myslím si, že se mi myšlenkami podařilo dostat se pryč od všeho negativního, a šel jsem na hřiště předvést to, co dokážu,“ ujišťuje mladík.

Dobrý výkon odchovance Jihostroje na italské palubovce neunikl ani hlavnímu kouči. „Musím opravdu Tomáše pochválit. V osmnácti letech se s tím tlakem popasoval skvěle,“ uznal Šmejkal.

Brichtovy výkony mohou diváci sledovat a ocenit už zítra, kdy pokračuje domácí extraliga. Ve sportovní hale vyzve Jihostroj od 18 hodin Karlovarsko.

Ve středu pak dorazí do Českých Budějovic v Lize mistrů turecká Ankara s dalším odchovancem Jihostroje Markem Šotolou. Univerzál je také největším volejbalovým vzorem Tomáše Brichty. O motivaci navíc proto bude postaráno.

„To každopádně, ale musím se snažit nemyslet na to, že je na druhé straně Komín (přezdívka Marka Šotoly). Musím to brát stejně jako v zápase s Perugií. Kluci z tureckého týmu jsou taky jen lidi a já musím hrát to, co umím, a nerozhodit se zbytečně sám,“ ví dobře Brichta.