Volejbalistky Ostravy vyhrály derby a užijí si pěkný Nový rok

„První set jsme ale začali vlažně a Frýdek-Místek nás tlačil,“ uznal ostravský trenér Zdeněk Pommer. Dodal, že se jim vyplatila poctivá příprava mezi svátky i to, že ještě ráno v den zápasu trénovali přihrávku.

„Zatímco v prvním setu jsme podávaly lépe, ve druhém jsme nebyly schopné přihrát, což rozhodovalo,“ povzdechla si frýdecko-místecká trenérka Alexandra Dedková, která při utkání trpěla i kvůli poraněným žebrům z lyžování. „Mrzí nás i předchozí domácí prohra s Libercem (1:3). Jsme schopné odehrát pěkné bodové série, ale pak dostaneme v jednom postavení i deset bodů, což je katastrofa. Uděláme pět až deset chyb za sebou. S tím se vyhrát nedá.“

S Ostravou mimo jiné čelily devítibodové šňůře při podání Hadáčkové... „Většinou jedna naše hráčka nepřihraje a my nemáme moc možností střídat, takže je to zlé,“ podotkla Dedková.

„Dobře jsme začaly, domácí jsme zatlačily servisem a tím jim nedovolily, aby se projevily v útoku,“ řekla kapitánka sokolek Veronika Strušková. „ Na konci prvního setu se však začaly rozehrávat, zlepšily přihrávku, a ve druhém na nás najely. Neměly jsme šanci, nepřihrály jsme si balon. Třetí set byl jako na houpačce. Chvilku jsme byly ve hře, ale znovu přišla série domácích es a my musely dotahovat. Když jste pořád tři čtyři body od takových soupeřek, je to strašně těžké.“

Třetí a čtvrtá sada skončily nejtěsnějším rozdílem. „Máme velké výkyvy. Chvíli hrajeme dobře, pak chybujeme a necháme si nasázet několik míčů. Naštěstí to dobře dopadlo,“ ulevila si ostravská kapitánka Sandra Skřivanová, která byla s 19 body nejúdernější hráčkou utkání.

„Některé koncovky jsme si zbytečně zkomplikovaly naším nedůrazem, ale počítá se výsledek,“ řekl Zdeněk Pommer.

Smečařka ostravských volejbalistek Margarita Buvinićová vybírá útok soupeřek.

Za ním na závěrečný duel roku dorazila i početná skupina fanoušků ze Stěbořic na Opavsku, kde bydlí. „Potěšili mě. Bylo to moc fajn,“ usmál se a ocenil další příznivce včetně skupinky, která je až z Hanušovic v Jeseníkách.

„Teď si holky chvíli odpočinou, ale musíme jít krok za krokem, abychom se poctivou prací posunuli zase dál a měli výsledky jako nyní po Vánocích,“ připomněl Pommer středeční výhru 3:0 v Olomouci.

„Tou jsme se na derby dobře naladily. Dnes jsme vítězství potvrdily a uděláme si hezký Nový rok,“ usmála se Michaela Hadáčková.

Zatímco Ostravanky poskočily na šestou příčku, jejich regionální rivalky klesly na osmou.

„To není dobré,“ upozornila frýdecko-místecká Veronika Strušková. „Do nového roku musíme na naší hře zapracovat.“

Odmítla, že by se na poklesu formy jejího týmu podepsaly svátky, které cizinky trávily mimo Česko. Univerzálka Anna Šumejková byla doma na Ukrajině. Za svými příbuznými a známými vyrazily také kanadská smečařka Natalie Livingstonová do Itálie a brazilská blokařka Silva de Mello do Vídně.

„Pauza byla krátká, takže ze hry vypadnout nemohly, na to se vymlouvat nemůžeme,“ prohlásila kapitánka Strušková.