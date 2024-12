Ostravské volejbalistky nenechaly sokolky, aby se na ně bodově dotáhly

„Od Ježíška máme naděleno. Držíme čtvrté místo, ale chceme výše,“ řekla ostravská nahrávačka Petra Kašparová.

„Mrzí nás, že jsme se soupeřkám nepřiblížily, ale ještě máme spoustu zápasů. Ostravanky byly lepší v nasazení, razanci a hlavně nás předčily obranou v poli. To extrémně,“ prohlásila frýdecko-místecká trenérka Alexandra Dedková.

„S každými soupeřkami loupíme nějaké sety, akorát s Ostravou nám to nevychází,“ povzdechla si blokařka Veronika Fukalová, která přešla do Frýdku-Místku z ostravského celku v minulé sezoně. „Děláme plno zbytečných nevynucených chyb. Možná už máme v hlavách, že nám to s Ostravou nejde. Znovu nám utkání uteklo v koncovkách.“

Dedková dodala, že výkon Sokola byl nějaký zabržděný. „Asi nám to na Ostravu nejde. Ale byl to jeden z našich nejhorších výkonů v této sezoně,“ podotkla trenérka.

Podle ostravského trenéra Zdeňka Pommera bylo důležité, že ubránili polské posily Sokola univerzálku Gabrielu Maciagowski a smečařku Gabrielu Borawskou, byť byly s 16 a 12 body nejúdernějšími hráčkami utkání.

„Servisem jsme je odtáhly soupeřky od sítě, ale vypíchl bych příjem, dneska jsme extrémně dobře přihrávali,“ těšilo Pommera.

Sokolkám chybí opora, jejich rivalky povolaly nahrávačku

Obě družstva se musejí vyrovnávat s marodkou. Sokolkám chybí na bloku zkušená kapitánka Veronika Strušková, která si utrhla achilovku a je po operaci.

„Verča nám chybí, to jednoznačně, ale čtrnáct dnů bez ní ukazuje, že to zvládneme. Náš tým to ustál v hlavách a bojuje dál,“ řekla Dedková.

Ostravankám schází nahrávačka Fedora Jakuškina. Místo ní zaskakuje někdejší ostravská hráčka Anna Pospíšilová, která se v roce 2022 rozhodla naplno věnovat plážovému volejbalu. „Pomáhá nám než se uzdraví Fedy, ale dál má svoje beachvolejbalové plány,“ uvedl Pommer.

Extraliga pokračuje hned po Vánocích , do konce roku stihne ještě dvě kola. Ostrava 28. prosince hraje v Olomouci a dva dny na to v Brně se Šelmami. Frýdek-Místek přivítá Prostějov a pojede do Šternberka.

„Holky budou mít několik dnů volna, dáme dárky a hned dvacátého šestého prosince budeme zpátky na značkách,“ prohlásil Zdeněk Pommer.