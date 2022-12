A zase Crossová. Ostravanky narazí v evropském poháru na „svou“ známou

„Čeká nás souboj s bohatým klubem, přičemž Crossová není jejich jediná cizinka,“ upozornil ostravský trenér Zdeněk Pommer před úterním odletem do Bukurešti.

Kromě ní jsou v týmu kubánská smečařka Ailama Ceséová, bulharská blokařka Nasja Dimitrovová, korejská nahrávačka Dayeong Leeová a srbské libero Teodora Pusićová. Trenérem je Ital Carlo Parisi, který v letech 2012 až 2015 vedl českou ženskou reprezentaci. „Střetneme se s týmem, na který nejsme zvyklé, s jiným stylem. Ještě nevíme, co od nich čekat, ale určitě to pro nás bude výborná zkušenost,“ prohlásila ostravská kapitánka Sandra Skřivanová.

„Nějaké jejich zápasy jsme viděli. Je to silné družstvo s kvalitním trenérem. K tomu budou mít výškovou převahu,“ dodal Pommer. „Musíme tam jet bez obav. Nemůžeme být při zdi, že nás semelou. Musíme riskovat. Jedeme se porvat o co nejlepší výsledek.“

Bukurešťský celek má v této sezoně za sebou dva zápasy v předkole Challenge Cupu, kdy jasně přehrál srbský celek Obrenovac dvakrát 3:0. V nejvyšší rumunské soutěži je Rapid pátý se šesti výhrami a dvěma porážkami.

Ostravanky jsou v extralize sedmé, když zvítězily šestkrát z 13 utkání. Z minulých pěti zápasů vyhrály tři, leč o víkendu doma padly s Libercem 0:3.

Podle trenéra Pommera potřebují hrát především precizně. Ale zvládnou to, když většina hráček je hodně mladá? Proti Liberci byly v základní sestavě tři do 18 let.

Volejbalistky TJ Ostrava se radují z bodu v utkání s Olomoucí.

„Není to pro ně těžké. Umějí to, dokážou to, ale s Libercem byla naše hra vlažnější a obzvlášť první set. To mě štve,“ prohlásil Zdeněk Pommer. „Ale věřím, že půjdeme nahoru.“ Každopádně je přesvědčený, že družstvo si po letní obměně sedlo. Zvyklo si na posily ze zahraničí – smečařky Margaritu Buvinićovou z Chorvatska a Martu Dabrowskou z Polska. „Stabilizovali jsme se, holky se už znají, už nemusíme některé nové do týmu zpracovávat. Zapadly do systému a jedou,“ uvedl kouč.

Sandra Skřivanová řekla, že se semkly. „Hrajeme celkem dobrý volejbal, vzestup tam je. Jen ještě potřebujeme nabrat větší zkušenosti, protože až na výjimky jsme mladý tým. Vše je ale na dobré cestě,“ řekla kapitánka. Mladé ostravské volejbalistky se musejí vyrovnávat také s náročným programem, jelikož kromě soutěží žen, ať už ligy, domácího a evropského poháru, hrají stále i za juniorky.

„Zápasy jsou teď nahuštěné, ale to víme. Obecně je ženská liga nabušená. Chtělo by ji v příští sezoně více roztáhnout, třeba o měsíc. Ale jo, letos bylo mistrovství světa, tak jsme začali hrát později a první dvě kola byla vložená do pozdějšího programu,“ upozornil trenér. I tak základní část extraligy skončí už 21. ledna.

