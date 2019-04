Český útok na pódium. Světový pohár ve snow-volejbalu měl premiéru

Na dalším podniku Světového poháru v Itálii bude hrát vedle týmu Dostálové také druhý český tým v čele s Michaelou Knoblochovou, který skončil v Rakousku na pátém místě.

Do závěrečných víkendových bojů se dostaly až z kvalifikace. A to navzdory neznámé konkurenci a menší sehranosti. „S výsledkem jsme velmi spokojené. Když jsme ale mohly bojovat o medaile, chtěly jsme je získat. Soupeřky přece jen ukázaly kvalitu,“ prohlásila Anna Dostálová. Její tým teď čeká další turnaj, a to v Itálii.

Rusko, Brazílie, USA či dokonce Kamerun. V rámci snow-volejbalu mezi sebou poprvé zápolila světová konkurence. Do Rakouska dorazil například Brazilec Márcio Araújo, mistr světa z beachvolejbalu z roku 2005.

A atmosféra byla skvělá. „Diváků plno, nad hřišti došlo také na exhibici letecké akrobacie z Red Bullu. Všichni si to užívali,“ popisovala Dostálová, která se na snow-volejbal zaměřuje již několik let. A stejně jako mnozí další si musela zvyknout na razantní změnu - místo dvou nyní hrají na kurtu tři hráči.

„Chápu, že se chtěli odlišit od beachvolejbalu. Z rozhodnutí jsem ale původně nadšená nebyla. Asi to však patří k dalšímu vývoji a musím přiznat, že mě to v Rakousku hodně bavilo,“ vyprávěla volejbalistka, která je sestrou kajakáře Josefa Dostála, mistra světa a olympijského medailisty.

Z taktického hlediska se současná podoba snow-volejbalu přibližuje šestkovému volejbalu. „Například se stávalo, že u sítě bránily dvě blokařky. Variant je hodně a postupně je všichni objevují a testují. Nové pravidlo je teprve v zárodku.“

I tak si s tím česká trojice poradila. Dostálová společně s Jakubšovou a Žolnerčíkovou porazily během turnaje týmy z Polska, Německa, Argentiny či Rakouska. V semifinále nakonec prohrály s USA a v bitvě o třetí místo nestačily na Argentinu.

„Musím uznat, že soupeřky byly kvalitní a dobře se popasovaly se sněhem. Američanky byly sestavené z univerzitních týmů, Argentinky hrály rovněž nebezpečně,“ doplnila Dostálová, která dříve tvořila pár s Michaelou Knoblochovou.

O víkendu je na programu další Světový pohár, a to v Kronplatzu. Český tým nakonec provedl změny v sestavě, v Itálii si zahraje místo Jakubšové sestra Anny Dostálové - Magdalena. „Vzala jsem ji s sebou, snad ji snow-volejbal také začne bavit. Chceme se opět dostat do semifinále,“ prohlásila Dostálová.