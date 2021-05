Po čtyřech letech v Liberci volejbalová legenda Štokr končí kariéru

„Je to těžké rozhodnutí po dlouhých jednadvaceti letech uzavřít nějakou část života,“ přiznal univerzál Jan Štokr, jenž čtyřikrát ovládl anketu O nejlepšího českého volejbalistu roku a zařadil se tak mezi domácí legendy tohoto sportu. V české reprezentaci odehrál přes 150 zápasů.

206 centimetrů vysoký ranař s úsměvnou přezdívkou Drobek si největší slávu vydobyl v Itálii v dresu Trentina. V roce 2011 vyhrál jako šestý Čech v historii Ligu mistrů, dvakrát se stal šampionem prestižní italské ligy nebo třikrát zažil triumf na klubovém MS.

Kromě čtyř italských klubů hrával i v Rusku a Koreji. Do Česka se po dlouhém a veleúspěšném působení v cizině vrátil v létě 2017, vybral si Duklu Liberec, v jejímž dresu strávil poslední čtyři sezony a v každé se řadil mezi nejvíce bodující volejbalisty extraligy.

„Měli jsme o něj dál zájem, ale marně. Zkoušely to prý i jiné týmy, ale myslím si, že teď je pevně rozhodnutý s vrcholovým sportem, asi i kvůli rodině a práci do budoucnu, skončit. I když výkonnostně by na to ještě měl,“ míní Pavel Šimoníček, ředitel Volejbalového klubu Dukla Liberec.

„Ani nevím, jak to přesně říct..., prostě už asi nastal čas skončit,“ potvrdil Štokr. „I když nemůžu říct, jestli je to úplně konečná, to nikdo neví, ale přišlo mi, že odejít třeba ještě jakžtakž na vrcholu je dobré, než aby na mě pak někdo ‚plival‘ a říkal, že už jsem starý a že na to nemám. S posledním rokem v Dukle jsem byl se sebou tak nějak spokojený, ale myslím, že týmu už nějaké to omlazení kádru pomůže.“

Tehdy před čtyřmi lety po příchodu do Liberce vyhlašoval, že v Dukle chce jednou ukončit svoji kariéru a vybojovat s ní titul. „Aspoň jedno se mi splnilo,“ říkal s hořkým úsměvem Jan Štokr, který s Duklou získal dvakrát Český pohár, ale v extralize na titul během libereckého angažmá nedosáhl.

Má jedno stříbro a dva bronzy. „Snad odcházím aspoň částečně se vztyčenou hlavou. V Dukle jsem ještě pár týdnů pod smlouvou, ale už se připravuju na pracovní nabídku mimo volejbal. Jinak mám ale doma práce jako na kostele, takže se nenudím,“ přiblížil Jan Štokr, jenž tak svůj jediný český mistrovský titul oslavil jako mladík v roce 2004 s Odolenou Vodou a pak hned zamířil za volejbalovým štěstím do Itálie.