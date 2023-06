Den a noc, nic komplikovaného, říká Štochlová o tetování na nártech

„Maří jich má ale víc,“ prozradila její spoluhráčka Barbora Hermannová.

Vidět však nejdou, až na ty na nohou, leč i těch si málokdo všimne.

„Třeba máma to nevěděla tři roky,“ usmála se Štochlová. A žertem dodala: „A teď bude nadávat, že se bavíme o tetování.“

Přesto, obrazce, které má na nártech, jsou zajímavé. Co znamenají?

„Původní myšlenka byla zobrazit rozdíl mezi dnem a nocí. A to, že každá věc má dvě strany. Že se na všechno dá podívat dvěma pohledy. Něco jako jin a jang. Vypadá to komplikovaně, ale je to takto jednoduché,“ odpověděla.

Upozornila, že obrázky pořád ještě dotváří. „Je to takové neustále se rozšířující tetování,“ uvedla. „Pořád tam něco přidávám, protože mi to nepřijde hotové.“