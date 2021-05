Český volejbal slaví, stovku si připomene i v Královéhradeckém kraji

„Královéhradecký kraj má bohatou a úspěšnou historii, první zmínky o volejbalu lze položit už do dvacátých let minulého století, hrávalo se v Sokole, na osadách či v některých „osvícených“ školách. Závodně to začalo o něco déle, ale už dlouho před válkou jsme měli celou řadu velice kvalitních týmů a z nich vyčnívajících jednotlivců,“ říká Václav Nidrle, předseda Královéhradeckého krajského volejbalového svazu.

Hlavní krajské oslavy jsou naplánovány na dny 25. až 27. června do Hradce Králové. V pátek se uskuteční turnaj v minivolejbalu a exhibiční zápasy krajských výběrů mužů a žen proti partnerskému městu Walbrzych, večer budou ve venkovním areálu Slavie vyhodnoceny osobností krajského volejbalu a také volejbalistky a volejbalisté, kteří byli jako nejlepší mládežníci vyhodnoceni v posledním desetiletí a ve volejbalu potom došli nejdál. V sobotu pak proběhne ve venkovním areálu Slavie turnaj mixů dospělých a v neděli turnaj chlapců a dívek v kategoriích od žactva po juniorky a juniory. „Nejsou to zdaleka jediné akce, které volejbal i v našem kraji v rámci letošního výročí připravil,“ upozorňuje Nidrle.

Volejbal se může v Královéhradeckém kraji opřít o hustou síť klubů a dlouhodobých soutěží, v nichž hrají, vedle toho si věhlas získalo také několik dnes už tradičních turnajů. „Zmínit určitě musíme určitě Volejbalovou Dřevěnici, největší a nejoblíbenější antukový turnaj v republice, velké a hojně navštěvované jsou turnaje na Slavii Hradec Králové, v Lupenici, Česticích, Kvasinách a v Chlumci nad Cidlinou,“ připomněl předseda Nidrle.