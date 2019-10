Šternberk dál čeká. Volejbalovou bitvu o první vítězství zvládl Přerov

Po postupu do čtvrtfinále Českého poháru přes prvoligové Nusle se volejbalistky Sokola Šternberk vrátily do kolotoče nejvyšší soutěže zápasem 5. kola na palubovce Přerova. Šternberčanky v souboji týmů, které ještě v extraligové sezony nezvítězily, bojovaly o úspěch čtyři sety, nakonec ale nemají po výsledku 3:1 pro domácí ani bod.

První set byl plný chyb na podání ze strany obou celků, které se dlouho přetahovaly o nejtěsnější vedení. Rozhodnutí paradoxně přineslo šest přímých bodů ze servisu exšternberské Tinklové, po níž se Přerov probojoval k prvnímu setbolu. Ten proměnila povedeným blokem další někdejší hráčka Sokola Kotlabová proti útoku Schandlové.

Také start do druhého dějství se nesl ve znamení přímých bodů z podání, když tři ze čtyř prvních míčů skončily esem.

Ve vedení se oba týmy takřka pravidelně střídaly a žádný si nevytvořil rozhodující náskok.

S dvoubodovou výhodou šly do koncovky hráčky Šternberka (22:24), ale ani to jim na výhru nestačilo. Po bodu Kotlabové přišla na podání mladá Řihošková a set dopodávala. Tento moment však hostující volejbalistky nepoložil a Šternberk se hned od počátku hnal za úspěchem (5:13).

Málo platné byly oddechové časy přerovského trenéra ani četná střídání. Šternberk bez problému zvítězil rozdílem deseti bodů a snížil na 1:2.

Jenže hned v úvodu čtvrté části to bylo 3:0 pro domácí. Sokol pak sice dokázal srovnat na 10:10, avšak to bylo naposledy. Bojující Přerovanky už nehodlaly první tři body v sezoně pustit a měly neustále o několik výměn navrch (16:14, 19:15). První mečbol domácích ještě skončil podáním do sítě, ale kapitánka Kotlabová už další míč položila do kurtu na straně hostů a v přerovské hale se mohlo začít slavit.

„Je škoda našich koncovek v prvním a druhém setu. Bohužel jsme přestali hrát volejbal a se štěstím je soupeři darovali. Ve třetím jsme se chytli a dařilo se nám. Jenže v dalším jsme začali vlažně. Přerov se dostal do vedení, a to už si udržel až do konce. Gratuluji mu k vítězství,“ hodnotil kouč Sokolek Jan Drešl.

„Jsem šťastný z první výhry v sezoně. Až na určité momenty v utkání, kdy jsme zbytečně znervózněli, jsme hráli dobrý volejbal s pěknými dlouhými výměnami,“ řekl přerovský trenér Radim Vlček. „Nevím, z čeho ta nervozita pramenila. Povedl se nám tah se zařazením Řihoškové na servis v koncovce druhé sady. Celý zápas jsme hráli jako tým, a tím bychom se chtěli i nadále prezentovat.“

Šesté extraligové kolo zavede šternberský tým zpět na domácí palubovku haly Ecce Homo, kde ve čtvrtek přivítá pražský Olymp.

Překvapí ho?