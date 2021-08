Nakrklou Slukovou láká ještě Paříž. Hermannová hledá novou parťačku

„Kdyby se mě někdo zeptal před půl rokem, tak to bylo fifty fifty,“ říká o případném návratu po plánovaném mateřství Markéta Sluková.

Už před tokijskou olympiádou tvrdila: „Nechávám si to otevřené. Nerada bych se svazovala nějakým rychlým návratem, ale zase bych to nerada úplně uzavírala.“

Barbora Hermannová (vlevo) a Markéta Nausch Sluková se radují z uhraného bodu.

To ostatně platí i teď, jedním dechem však dodává: „Vrátit se mě láká víc než kdy jindy, Jsem prostě nakrklá, že jsem to nemohla ukončit tak, jak jsem chtěla.“



Přes smutek do rozčílení

Naráží samozřejmě na nechvalně proslulou aféru olympijského charterového letu do Tokia, během kterého se Sluková i se svým manželem a trenérem Simonem Nauschem nakazili nemocí covid-19. Olympijského turnaje se kvůli tomu nemohli vůbec zúčastnit a s výpadkem formy po nemoci se Sluková potýká dodnes.



„Už jsem se dostala přes smutek do rozčílení, že mi bylo moje končení tak nějak ukradeno. O to víc mě láká se vrátit, zahrát si na té nejvyšší úrovni, zkusit to,“ říká Sluková.

Bavíme se tu o olympiádě v Paříži, která se koná již za tři roky. Pokud by zdraví dovolilo, byla by to ideální možnost vynahradit si neuskutečněný start v Tokiu.

„Kvůli tréninku na olympiádu jsme vynechali turnaj ve Švýcarsku. Na červenec a srpen jsme se opravdu skvěle připravili. Vše bylo na správné cestě, jenže pak to zkrátka nedopadlo,“ říká k olympijskému zklamání trenér Nausch.

Nemám žádný deadline

Alespoň jedno pozitivum onemocnění Slukové přineslo. Barbora Hermannová si mohla na srpnovém mistrovství Evropy a dalších turnajích vyzkoušet potenciální nové spoluhráčky.



Na evropském šampionátu hrála Hermannová s Marií Sárou Štochlovou a společně prošly až do osmifinále. „Bavilo mě s ní hrát. Má velký potenciál. Ve stresových situacích ukázala chladnou hlavu,“ říká ke Štochlové Hermannová.

Stále si ale nechává více možností. „Mám asi dvě nebo tři holky, mezi kterými se rozhoduji. Není žádný deadline, do kterého bych musela mít jasno.“

Konec kapitoly

Vybrat spoluhráčku, se kterou by mohla navázat na úspěchy, kterých dosahovaly se Slukovou, nebude jednoduché. Jak připomíná Simon Nausch, z evropských dvojic pouze Němky Laura Ludwigová s Kirou Walkenhorstovou získaly za posledních pět let více medailí než český pár.



V jednu chvíli byly Sluková s Hermannovou dokonce absolutními světovými jedničkami.

„Markéta je chytrá hráčka i člověk. Má vždy po ruce nějakou radu a je otevřená. To mě k ní připoutalo, protože ona mi řekne věci na rovinu. Je pro mě vzorem odhodlání a pracovitosti,“ vyjmenovává poznatky z posledních pěti let Hermannová. „Osobnostně mě naše spolupráce hodně posunula,“ shrnuje.

Markéta Nausch Sluková a Barbora Hermanová s trenérem Simonem Nauschem.

Slukové se při takovém bilancování derou do očí slzy. „Pro mě se v tuhle chvíli uzavírá kapitola, která byla strašně náročná, ale krásná. Simon měl v našem týmu vždy nějakou vizi. Já jsem měla postavení jakéhosi lídra a Bára se chopila své role už od první chvíle, kdy se z nás staly parťačky,“ říká.



„Náš společný začátek nebyl jednoduchý a já bych všem, kteří s námi na té cestě byli, chtěla poděkovat,“ uzavírá Sluková.