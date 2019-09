Ten, který ruského giganta rozbíjel servisem: O takové výhře jsem snil

„Možná si ještě neuvědomujeme, co se nám podařilo, ale je to velká věc. Vyřadili jsme jeden z nejlepších týmů na světě. Od prvního do posledního míče jsme věřili, že můžeme uspět,“ řekl italský kouč slovinského týmu Alberto Giuliani.

Slovinsko je jednou ze čtyř zemí, která šampionát pořádají. A Lublaň už v rámci základní skupiny C souboj těchto dvou týmů zažila. Minulý týden Rusové porazili Slovince 3:0 a na ME s nimi až do pondělního večera ještě nikdy neztratili jediný set.

Odvetu si nenechalo ujít 11 225 diváků, včetně řady osobností i sportovních slovinských hvězd.

„Je to šílené, nic jiného na to nejde říct. Snil jsem o tom, že se to jednoho dne stane. Máme nejlepší fanoušky na světě. Nechali jsme na hřišti srdce a slibuju, že budeme bojovat o zlato,“ prohlásil blokař Jan Kozamernik, který zkušené Rusy často pozlobil servisem. Jenže to by slovinští volejbalisté museli ve čtvrtek způsobit další senzaci a porazit dvojnásobné mistry světa z Polska.

Radost volejbalistů Slovinska.

„Fanoušci byli naším sedmým hráčem. Dýchali jsme společně a společně porazili tohoto giganta,“ radoval se Giuliani. Slovince vede prvním rokem, stejně jako Fin Tuomas Sammelvuo ruskou reprezentaci.

Zatímco Itala fanoušci vynášejí do nebes, Sammelvuo zažil těžkou ránu. „Dělali jsme hrozně chyb na příjmu. Celkově jsme měli spoustu problémů a neubránili jejich útoky z vysokých míčů. Nezasloužili jsme si postoupit,“ nehledal finský kouč výmluvy.

Naposledy se povedlo obhájit evropský titul Itálii v roce 2005.