Dvě výzvy královehradecké Slavie: v pátek začne ligou, pak přijde pohár

Připravili si ji sami historickým úspěchem v Českém poháru. V něm totiž postupně vyřadili tři extraligové soupeře a jako první prvoligový tým si zahrají Final Four.

A to právě v Táboře. Tam si v sobotu večer poprvé zatrénují a v neděli v boji o finále pohárové soutěže vyzvou extraligové Aero Odolena Voda.

„Pro nás to bude velký svátek a odměna za práci, která se nám v této sezoně povedla,“ uvedl Jan Kulhánek, trenér hradeckých volejbalistů. Slavia v ní přepisuje své historické záznamy. A nejen tím, že už navždy bude zapsána jako první prvoligový tým ve čtveřici nejlepších pohárových družstev sezony, také cesta druhou nejvyšší dlouhodobou soutěží klubu přináší úspěch. Ale na druhé straně také příjemné starosti.

„Extraliga má na pohárové finále volno, první liga ne, nikdo nepředpokládal, že tým z této soutěže by do Final Four mohl postoupit,“ vysvětluje kouč Kulhánek.

Hradecké družstvo do něj půjde poté, co v prvoligové soutěži zvládlo čtvrtfinále play off. Jako třetí tým dlouhodobé části se v něm střetlo s rezervou extraligových Českých Budějovic a cesta za postupem nebyla jednoduchá. Po dvou domácích třísetových výhrách totiž přišly dvě pětisetové porážky na palubovce soupeře, obě až po těsném pátém setu.

„Věděli jsme, že to nebude jednoduché. České Budějovice berou svůj B-tým vážně, mají silný kádr, v němž hrají i borci z extraligy,“ upozorňuje Kulhánek.

Hradečtí pak na domácí palubovce rozhodující pátý zápas zvládli a nyní se budou snažit přes již zmíněné Bučovice probít do finále. Jeho vítěz bude mít právo zahrát si s nejhorším týmem extraligového ročníku baráž o postup mezi elitu. „Bučovice jsou velmi zkušeným týmem, navíc se specifickou halou a jejím nízkým stropem,“ říká k blížící se sérii trenér, „navíc tradičně patří k týmům, které doma neprohrávají, v první lize je z tohoto pohledu nejvyhlášenějším družstvem.“

Pro Slavii to znamená výzvu, protože jako hůře postavený tým po základní části musí v Bučovicích v cestě za případným postupem alespoň jednou vyhrát.

První pokus přijde už zítra, druhý až za týden v neděli. Další víkend Slavia bude mít výhodu domácího prostředí.

Mezi tím ale přijde historická událost v podobě semifinále Českého poháru v Táboře. „S Aerem to bude specifický zápas, tři naši hráči v Aeru hráli. Nemáme co ztratit,“ těší se na historický duel kouč.