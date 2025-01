Volejbalovému Ústí má pomoct k záchraně extraligy Černohorec Peruničič

„Chtěli jsme zvýšit konkurenci v týmu a také jsme museli reagovat na to, že naši smečaři Bolzani a Lank jsou zranění a jejich prognóza návratu na hřiště je nejistá,“ vysvětluje ústecký šéf Miroslav Přikryl.

Třiadvacetiletý Peruničič (202 cm) hrál naposledy v srbském Takovu, předtím působil ve třech slovinských klubech a černohorské Podgorici.

„Nejdříve jsme hledali českého hráče, ale žádného takového, o kterém bychom si mysleli, že nám pomůže, jsme na trhnu nenašli. Navíc je známá věc, že do Ústí se hráči moc nehrnou, nemůžeme jim nabídnout odměnu, která by pro ně byla zajímavá. Tak jsme našli tuhle variantu a rychle ji zrealizovali. Na Peruničiče jsme měli dobré reference, bude pro nás posilou,“ věří Přikryl hráči, který sbíral starty i za černohorskou reprezentaci.

Vítáme v SKV Nemanju Peruničiće! 202 centimetrů vysoký smečar z Černé Hory se dnes připojil k týmu a rovnou se vrhl do tréninku. Vítej Perune a hodně štěstí v našich barvách!



Ústí v 17 zápasech letošní extraligy zatím zaznamenalo pouze dvě výhry a je s šestibodovou ztrátou v tabulce poslední. „V této situaci je naším prvotním cílem záchrana, ale pokusíme se ještě dohonit i tu ztrátu na týmy před námi, která pořád není tak katastrofická.“

Přikryl sází na příznivější los ve druhé části základní části nejvyšší soutěže. „Je trochu výhodnější než v první půlce, slabší soupeře máme doma, lepší venku, toho zkusíme využít. Pořád existuje možnost vyhnout se baráži, dokonce se i dostat do předkola play off, i když to je už spíš teorie. Hlavní je udržet se a ideálně bez baráže,“ straší šéfa zrádná soutěž kdo s koho. V minulé sezoně v ní Ústí málem extraligu ztratilo, po domácích zápasech s Dobřichovicemi prohrávalo 0:2, pak vývoj zázračně otočilo. Podobnému nerváku by se v Ústí rádi vyhnuli, k tomu ale potřebují sbírat body. Dobrou šanci k tomu mají v prvním letošním domácím zápase, v sobotu v 17 hodin hostí sedmou Odolenu Vodu.

„Je to pro nás takové derby, utkáváme se spolu už strašně dlouho, ať jsme byli v tabulce na vrchu nebo dole. Snad uspějeme a nastartujeme tím ten závod o dohánění bodů, co máme před sebou,“ doufá Přikryl.