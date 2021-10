Umíme se semknout. Ostravská posila Jančová oceňuje i domácí publikum

Skarleta Jančová se k ostravskému týmu připojila až v září, jelikož se slovenskou reprezentací startovala na mistrovství Evropy.

Uznala, že moc času na sehrání s týmem neměla. „Ale nějak to funguje,“ usmála se volejbalistka, která dosud hrála jen doma na Slovensku - v rodných Levicích, Nitře, Bratislavě a minulou sezonu v Pezinku.

Do Ostravy šla do neznámého prostředí. „Neznala jsem tady vůbec nikoho,“ potvrdila. „Jen jednou jsem s holkami byla v létě, to jsme se poprvé potkaly.“ V týmu je s krajankou, smečařkou Andreou Štrbovou, leč ta už roky žije v Česku. „Věděly jsme o sobě, to ano, ale osobně jsme se neznaly,“ řekla Jančová.

Jak se vůbec do Ostravy dostala? „Dozvěděl se o mně trenér Pommer. Ozval se mi, a když už jsem dokončila školu, přišlo mi to jako dobrá příležitost,“ odpověděla Jančová, která je inženýrka. Vystudovala Ekonomickou univerzitu v Bratislavě, obor bankovnictví. „Ale zatím se tomu věnovat nebudu, zřejmě až skončím kariéru.“

Ve slovenské reprezentaci působí od srpna 2018. Jiné nabídky než z Ostravy neměla? „Nějaké ano, ale ne zas tolik. V Ostravě to však vypadá nadějně,“ odpověděla. Pochvaluje si atmosféru v družstvu. „Všechny držíme spolu, vycházíme velmi dobře. Cítím se tu opravdu jako doma.“

Oceňuje také bojovnost ostravského týmu. Ten v prvním kole otočil duel v hale KP Brno, kde prohrával už 0:2 na sety. S Prostějovem zvládl vypjatou koncovku třetí sady (31:29) a poradil si i v derby ve Frýdku-Místku 3:1 a doma s Olomoucí 3:2.

Ostravanky zatím procházejí extraligou bez porážky. Ve čtvrtek je čeká duel v Přerově.

„Naše síla je v bojovnosti, v nadšení,“ podotkla Jančová. „Když se nám nedaří, umíme se semknout a doma nám pomáhají i fandové.“

Těší ji, že se během hry několikrát dostane i k nahrávce, byť jako libero může nahrávat jen ze zadní části hřiště. „V mladších kategoriích jsem nahrávala. Vždy mě to bavilo, takže jsem ráda, že i tak z postu libera mohu trochu tvořit hru. Je to super.“

Kam by to s Ostravou mohla v této sezoně dotáhnout?

„Doufám, že se budeme držet v první čtyřce. Vždycky mám nejvyšší cíle, a tak si troufám říct, že i první trojka by mohla být reálná. Budeme pracovat a uvidíme.“