Ocenil krásu náměstí i chuť kulajdy. Nikpoor je prvním Íráncem v českém volejbalu

V Česku je jen několik měsíců, zatím se v pro něj naprosto rozdílném světě rozkoukává.

Jak zatím hodnotíte své působení u týmu Jihostroje?

S týmem jsem teprve krátce. Ale věřím, že si brzy zvyknu na podmínky a budu naplno k dispozici týmu. Manažer Robert Mifka, trenér Šmejkal a všichni hráči mi zatím hodně pomáhají.

S týmem se vám zatím spolupracuje dobře?

Je vždycky fajn, když máte v týmu s klukama dobré vztahy, protože je to vlastně taková moje druhá rodina a prožívám to s nimi hodně. Věřím, že budeme spolu zvládat těžké věci a snažit se každý den zlepšovat a vyhrávat. Mám rád, když je v týmu dobrá nálada, empatie a jednota. A to si myslím, že u nás právě je, a za to jsem rád.

Pohled trenéra Zdeněk Šmejkal o Sinovi Nikpoorovi „Hraje to, co jsme od něj očekávali. Sina je technicky výborný smečař, má ze začátku samozřejmě problém s aklimatizací v jiném kulturním prostředí, ale snaží se. Na to, jak je to mladý volejbalista, tak je hodně technicky komplexní. Doufám, že bude herně nadále růst i díky konfrontaci s odlišným prostředím a výbornými hráči extraligy.“

Působil jste v íránské nejvyšší soutěži. V té české máte odehráno šest utkání, jak se vám líbí se vám úroveň extraligy?

Přišel jsem sem k vám s kompletními informacemi. Věděl jsem o lize v této země a o fanoušcích, kteří jsou tu skvělí. Je pro mě velkou výzvou hrát volejbal mimo domov. Ale chci se stát velkým hráčem. Česká extraliga má vysokou kvalitu, a co jsem si stačil všimnout, tak v ní hrají velmi dobří mladí hráči.

Měl jste nabídky i z jiných klubů? Proč jste si vybral právě Jihostroj?

Rozhodoval jsem se, co pro mě bude nejlepší. Měl jsem příležitost jít do Německa, Francie nebo Rumunska. Nakonec jsme si s agentem sedli, společně jsme dali dohromady, co od nového klubu očekávám, a vybrali jsme nejlepší variantu. A jsem za to rád. Vedení Jihostroje a celkově klub jako organizace mají vynikající reputaci.

Jaký jste typ smečaře?

Popsal bych se jako silový hráč. Dokážu svému týmu pomoct v těžkých chvílích. Myslím, že moje největší přednost je právě silová stránka a vítězná mentalita.

Sina Nikpoor z Českých Budějovic smečuje.

Sledoval jste Jihostroj v uplynulé sezoně? Co víte o klubu?

Samozřejmě vím, že klub vyhrál titul. Je jasné, že nás znovu čeká těžká práce. Za sebe můžu slíbit, že do toho dám to nejlepší ze sebe, abychom titul obhájili. Vážím si toho, že budu součástí klubu s takovou tradicí, který je výborně organizovaný. Slyšel jsem toho taky hodně o skvělých fanoušcích Jihostroje, kterými se klub odlišuje od ostatních. Doufám, že nám i v této sezoně budou pomáhat zopakovat úspěch.

Máte přezdívku, kterou vás mohou oslovovat fanoušci a spoluhráči?

Nemám žádnou speciální přezdívku. Kamarádi a známí kolem mě mi nejčastěji říkají Sin.

Odkud z Íránu přesně pocházíte?

Narodil jsem se v historickém a zároveň globálním městě Jazd. Ale vyrůstal jsem v krásném městě Lorestán, kde jsem taky začal hrát volejbal.

Naše prostředí, kultura nebo náboženství se od toho v Íránu úplně liší. Už jste si i na toto zvykl?

To je pro mě taky výzva. (směje se) Samozřejmě ze začátku je situace trochu složitá, protože tady je to opravdu jiné než u nás doma v Íránu. Ale moc se mi tu líbí. Kdykoli mě někdo vidí či potká, respektuje mě a snaží se se mnou komunikovat, abych se o zdejší kultuře dozvěděl více.

Setkal jste se tady už s nějakými problémy, co se týče odlišné kultury nebo zmíněného náboženství?

To ne. Já chápu, že každá země má své vlastní zákony a náboženství a já jsem tu momentálně jako sportovec a musím tu všechno respektovat.

Sina Nikpoor z Českých Budějovic přihrává.

Je něco, co vás překvapilo na České republice a Češích?

Řeknu spíš, že tu je mnoho krásných a historických míst. To ukazuje na kulturu a civilizaci této země. Když jsem se prošel po českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. tak musím říct, že je to jedno z nejkrásnějších míst, jaké jsem kdy viděl. Opravdu.

Už jste stačil ochutnat nějaké typické české jídlo nebo pití?

Mám celkově rád jídlo. Už jsem měl kulajdu, vídeňskou klobásu nebo i grilovanou kachnu. Vyzkoušel jsem je a všechno mi to moc chutnalo. Bylo to prostě takové jiné.