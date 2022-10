Argentinu šlo porazit, trenér měl střídat, míní v podcastu volejbalistka Bajusz

Brazilkám, pozdějším finalistkám světového šampionátu, sebraly set. Na závěr skupiny porazily Kolumbii. Víc úspěchů si české volejbalistky, které účinkovaly na mistrovství světa po dvanácti letech, z Nizozemska neodvezly.

„Jsme rády, že jsme vyhrály aspoň jedno utkání. Ale myslím, že každý cítí, že s Argentinou se dalo vyhrát, a je to pro nás velká škoda,“ lituje Simona Bajusz, jež plnila roli druhé nahrávačky za Válkovou. „Je krásné, že jsme se tam dostaly, ale zklamání je, protože jsme to uhrát mohly.“

Duel s Argentinou byl v řeži o postup ze skupiny stěžejní, Češky jej však nezvládly, prohrály 1:3, třebaže cítily, že na soupeřky stačí. „Nevyšla nám hra z kůlu nebo jsme si nemohly pomoct na nahrávce. Myslím, že trenér měl vystřídat,“ prohlásila v podcastu Z voleje Bajusz na adresu kouče Jannise Athanasopoulose. „To už bohužel nevrátíme. I on sám řekl, že je jenom člověk, ale byla to škoda.“

Jaký je řecký trenér na lavičce českých volejbalistek?

„Hodně emotivní. Prožívá i tréninky. Můžu na něj prozradit, že před zápasem vůbec nejí, dává si jen kávu. Někdy je jeho nervozita ale přenesená až na tým,“ tvrdí Bajusz.

Athanasopoulos po turnaji doporučil všem reprezentantkám působícím v extralize, „aby zariskovaly a snažily se dostat do zahraničních klubů, aby opustily svou komfortní zónu a zkusily to v Itálii, Turecku, Francii či Německu a že pak budou na šampionátech konkurenceschopnější.“

Rada zní logicky, osmadvacetiletá opora Prostějova však namítá: „Je to dobrá rada pro hráčky, ale ne pro to, aby se tady volejbal zlepšoval. Když všechny dobré hráčky odejdou, tak kdo tady bude?“

České volejbalistky získaly na šampionátu cenné zkušenosti. A zase si ověřily, v čem za absolutní špičkou zaostávají. „Výškovým rozdílem,“ vypálí Bajusz. „Světové týmy mají na výběr z více hráček. Hra je preciznější. Je to i tím, že do těch zemí se jezdí hrát i pro peníze, u nás zase takové nejsou.“

Jaké volejbalové trendy na turnaji pochytila? „Největší trend je hrát rychle, což nám ukázaly Japonky. Hrály rychle a přesně jako stroje. A když hrajete rychle a jste k tomu ještě velké, je to ideální. Tohle nám chybí,“ uznává. „Bylo krásné se dívat, jak hrály, jaké mají skokanské dispozice. Japonská nahrávačka jim to dávala pod ruku, to bych taky chtěla někdy umět. Talent mít musíte, ale drilem se to dá naučit,“ věří.

Zatímco z kvalit soupeřek byla nadšená, z organizace šampionátu nikoli. „Moc se mi nelíbila,“ připouští.

Češky hrály zápasy na fotbalovém stadionu Vitesse Arnhem. Jeden z nejmodernějších stánků v Nizozemsku zakryla posunovací střecha. Pořadatelé mimo arénu, pod širé nebe, vysunuli trávník, a na betonové ploše postavili tři kurty. Jenže utkání se časově částečně překrývala a to přinášelo komplikace. „Když se hrály zápasy současně, slyšely jsme i píšťalku od rozhodčího na vedlejším kurtu. To bylo nepříjemné,“ podotýká. „Šatny byly udělané z takových kontejnerů, ale chodilo se zvenku po koberci, abychom šly v sálovkách a nemusely jsme se přezouvat, jenže když pršelo, byl koberec nasátý vodou, a kdybychom prošly sálovkami, máme je mokré.“

Občas navíc na kurty profoukl studený vzduch. „Jednou i profukovalo během hry, když otevřely dveře. To byla trošku zima,“ usměje se.

Závěrečný triumf nad Kolumbií dal Češkám naději na start v olympijské kvalifikaci a další velké mače. „Důležitý byl i set s Brazílií. Toho si hodně ceníme, ale porážky s Argentinou je škoda,“ zopakovala.