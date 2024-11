Kam jdu, tam jsem kapitánka, říká olomoucká volejbalistka Bajusz

Vypadá to, že obě mety by vysokoškolačky mohly splnit. „Ale sezona je ještě dlouhá, mohou přijít zranění, navíc play off bude úplně jiná soutěž,“ upozorňuje pro iDNES.cz kapitánka VK Šantovka Olomouc UP Simona Bajusz. „Nechci předbíhat, ale s tím, jak to máme rozjeté, je mým cílem medaile. Ale to chce snad každá hráčka,“ dodává třicetiletá nahrávačka.

Progres Olomoučanek je o to chvályhodnější, že v minulé sezoně skončily sedmé, když v základní části vyhrály jen deset zápasů ze sedmadvaceti. A hned ve čtvrtfinále play off podlehla Šantovka Prostějovu jasně 0:3 na zápasy, u čehož stála i Bajusz, ale na opačné straně vysoké sítě.

„Tým v Olomouci se fakt dost obměnil, je to cítit. Oproti loňsku je to skoro úplně jiná sestava,“ popisuje Bajusz. Svoji kariéru začala v Praze, kde působila například ve Slavii, sedm let hrála za Olymp. Pak zažila úspěšnou štaci v Liberci, pod Ještědem dělala kapitánku.

Během tří let dosáhla s týmem i na extraligový triumf, než následoval přesun do Prostějova. I na Hané se Bajusz velmi rychle stala kapitánkou a taktéž dovedla družstvo ke zlatým medailím, letos na jaře také k bronzu.

„Je to pro mě přirozené, být kapitánkou. Už je to taková denní rutina, kam přijdu, tam mám pásku,“ směje se Bajusz.

Díky úspěchům v Liberci a Prostějově několikrát působila i v české reprezentaci, teď by úspěšnou tečku za sezonou ráda zažila také v Olomouci, kam v létě přestoupila právě od rivalů z Prostějova.

Česká nahrávačka Simona Bajusz vybírá míč v poli.

Derby už v sobotu. Spory nemá

„To je prostě sportovní život. Tři roky tady odváděla dobrou práci, teď jednoduše využila nabídky z Olomouce. Nikdo v klubu s tím nemá jakýkoliv problém,“ podotýká generální manažer volejbalového Prostějova a zároveň hlavní trenér v jedné osobě Miroslav Čada.

„Víte, musím říct, že mezi hráčkami Olomouce a Prostějova nějaká rivalita moc cítit není. Ale z vedení naopak dost. Neustále se chtějí předhánět,“ prozrazuje Bajusz. Olomouc naposledy extraligu vyhrála před pěti lety, čímž přerušila desetiletou hegemonii Prostějova.

Už v sobotu (17. 00) se Olomouc na domácí palubovce utká v devátém kole soutěže právě s Prostějovem. „Pořád to je derby, bude to mít náboj, větší než třeba s Přerovem, jenž je bohužel v tabulce dlouhodobě nízko. Já se znám se všemi v klubu, spory s nikým nemám, ale chci je porazit,“ hlásí Bajusz.

V extralize půjde o šlágr kola, první Olomouc má na krajského rivala náskok dvou bodů, druhý Prostějov má sice stejnou bilanci porážek a výher, avšak Prostějovanky ztratily v průběhu sezony více setů.

„Každý tým je jiný, bude to souboj o první místo. Změříme síly, bude to zkouška, uvidíme, jak na tom jsme,“ tuší Bajusz.

Oba týmy prošly zásadní obměnou, Čadův Prostějov vyměnil hned deset hráček, olomoucká fluktuace je menší, ale i tak družstvo trenéra Jana Drešla přivítalo sedm nových posil, včetně dvou Brazilek či Ukrajinky.

„I když je tu kabina více různorodá než v Prostějově, nemám s tím problém,“ mávne Bajusz rukou. „Ať se řekne na tréninku nebo v šatně cokoliv, kdo je nejblíž, vždycky to přeloží. Navíc třeba Diana a Wiktoria (ukrajinská smečařka a polská blokařka, pozn. red. ) už česky umí. A dnes už je angličtina takový univerzální jazyk, kterým se mluví všude,“ ví olomoucká kapitánka.

Simona Bajusz při natáčení podcastu iDNES.cz Z voleje

V Prostějově chtěla zůstat

Ještě na jaře si nemyslela, že v následujícím ročníku oblékne dres rivala. „Samozřejmě jsem chtěla zůstat v Prostějově, byla jsem tam spokojená, ale olomoucká nabídka se nedala odmítnout,“ tvrdí Bajusz. „Olomouc mě doopravdy hodně chtěla, lákala mě jejich důvěra i vize, že to bude stát na mně – to se mi líbilo. V Prostějově bych měla asi jistotu, když přestupujete, není jisté vůbec nic, ale pak už jsem cítila, že tu změnu chci podstoupit,“ dodává.

A kde vidí novopečená kapitánka Olomouce příčiny dosavadního zdaru? „Klape nám to. Sedíme si lidsky a herně, to bude základ. Máme nejsilnější blokařky v extralize, opíráme se o ně hodně v obraně i útoku. Popravdě, naše forma mě docela překvapuje, před sezonou nám bylo řečeno, že ambicí je být do pátého místa. Držíme se ale hodně vysoko, třetina základní části je skoro za námi, uvidíme, jak to půjde dál,“ říká Bajusz.

Hlavně polská blokařka Wiktoria Nováková potvrzuje slova své kapitánky, napříč celou extraligou má nejlepší procentuální úspěšnost útoků (padesát procent) a brazilská blokařka Jady Gerottová je v této statistice čtvrtá (47 procent), stejná pozice jí navíc patří také v počtu získaných bodů z bloku (25 bodů).

Zda rozjeté Olomoučanky dosáhnou na největší úspěch od posledního triumfu v roce 2019 se ukáže především v play off. Zadostiučiněním by ale byla jakákoliv medaile – na tu vysokoškolačky čekají od roku 2021, kdy i díky covidu braly bronz.