„Stará“ česká parta z volejbalového ME 2001 se sešla v Ostravě

„Před dvaceti roky jsme sice byli čtvrtí, ale pak už jsme se nedostali do nejlepší osmičky s výjimkou roku 2017, kdy jsme skončili sedmí.“

O tom všem si někdejší reprezentanti povídali na setkání družstva, které se minulého mistrovství Evropy v Ostravě zúčastnilo. Ti nejvytrvalejší sešlost táhli v pověstné Stodolní ulici až do nedělních čtyř hodin ráno.

„Vzpomínky na Ostravu jsou super,“ řekl blokař Martin Lébl, který byl tehdy vyhlášen nejlepším útočníkem šampionátu. „Hala je tu skvělá, takže jsem rád, že jsme se mohli potkat.“ Leč nedorazili všichni.

„Ale skoro všichni,“ usmál se Jakub Novotný, který coby mladý univerzál před dvaceti roky táhl českou reprezentaci. „Nepřijeli jen Liberečáci – Petr Pešl, Pepa Smolka a Ropák, tedy Luboš Staněk. A chybí i Bubák,“ zmínil nahrávače Luďka Černouška. „Ten žije ve Francii, takže je pro něj složité, aby přijel.“

Martin Lébl, který zůstal u volejbalu jako agent, podotkl, že se s některými bývalými spoluhráči vidí častěji. „Ale třeba Máru Novotného jsem neviděl hodně dlouho,“ uvedl. „Pokecali jsme nejen v hale, ale i večer v hospodě. Někteří z nás jsou nadále u volejbalu, jiní podnikají. Je to tak půl na půl.“

Ostatně Jiří Novák a Miloslav Javůrek zažívají atmosféru šampionátu i letos coby trenér a manažer národního celku.

Co říkají někdejší reprezentanti na své následovníky? „Porazit v sobotu Bělorusko, bylo by to otevřenější. Tak to bude boj o všechno s Černou Horou,“ řekl Jakub Novotný.

„Snad kluci letos uspějí,“ přál si Martin Lébl. „Jen je škoda, že v sobotu nepotvrdili páteční výhru nad Slovinskem.“