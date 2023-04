Volejbalistky Prostějova a Liberce zdramatizovaly semifinálové série

„Prostějov se v průběhu celé série zlepšuje, což platilo i dnes. Od třetího setu to byl dost zápas Soni Novákové. Rozdíly mezi oběma týmy jsou nepatrné, většina setů končí těsně o dva body. Nevím, jestli se v dnešním utkání něco zlomilo, ale doteď šly vyrovnané koncovky častěji na naši stranu, zatímco tentokrát jsme je úspěšně nedohráli,“ řekl kouč KP Erik Nezhoda.

Sedmačtyřicetiletou nahrávačku a bývalou olympioničku v plážovém volejbalu Soňu Novákovou vyzdvihl i trenér Prostějova Miroslav Čada.

„Bylo to velice vyrovnané utkání. My jsme si před jeho začátkem řekli, že se půjdeme rvát do posledního míče, a totéž jsme si opakovali i za nepříznivého průběhu. Až se nám to podařilo do puntíku splnit. Myslím, že velký podíl na dnešním vítězství má Soňa Nováková, která šla na hřiště ve třetím setu a pak došlo ke zlomu. Celkově chci ale vyzvednout výborný kolektivní výkon celého týmu, jeho nezlomnost,“ zhodnotil třetí semifinále.

Liberec k odvrácení konce série dovedla univerzálka Nikola Kvapilová, jež nasbírala 32 bodů.