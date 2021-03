Semifinále začalo Karlovarsko skvěle. Vyhráno nemáme, varuje Keemink

Domácí favorité zaváhali jen v koncovce úvodní sady, v níž promarnili pohodlný náskok a získali set nakonec až nejtěsnějším rozdílem dvou bodů. „Příliš jsme se uspokojili a zbytečně jim dali šanci,“ zlobil se Keemink. „Pak už jsme nepolevili, hráli stabilně a šli za vítězstvím.“

Klíčovým faktorem úspěchu byl souvislý tlak na servisu. Hráči Karlovarska si v utkání pomohli celkem čtrnácti esy, navíc na podání chybovali méně než soupeř. Druhý i třetí set už vyzněly jasně pro domácí - 25:17 a 25:13.

„Domácí začali výborně na podání, my jsme na to neměli moc odpověď. Přesto jsme se v prvním setu dotáhli, měli jsme nahrané nějaké bodovky, které kdybychom proměnili, tak to mohlo vypadat jinak. Nicméně na kdyby se nehraje. Následné dva sety jsme úplně odešli,“ zhodnotil utkání Jakub Janouch, kapitán pražských Lvů. „Musíme si k tomu něco říct, protože takhle pokračovat nemůžeme a doma musíme ukázat úplně jinou tvář, než jsme ukázali v posledních dvou setech.“

Trenér Pražanů Tomáš Pomr litoval koncovky prvního setu. „My jsme potom zcela vypadli z role a díky kvalitnímu podání Karlovarska a jeho sebevědomí nám nedali šanci,“ přidal svůj pohled. „Některé věci nám šly lépe, ale dokud bude sebevědomý projev, tak já budu vždycky spokojený,“ chválil naopak svůj tým za důležitý vstup do série Jiří Novák, trenér VK ČEZ Karlovarsko.

Mezi hlavní postavy vítězství patřil po skvostném obratu prvního čtvrtfinále s Kladnem i v úvodu semifinálové série nizozemský nahrávač Wessel Keemink. „Cítím se skvěle, když jsem součástí týmu, doufám, že je to na hřišti vidět,“ culil se po zápase. „Hrajeme ale týmově, to je podstatné, pracujeme tvrdě a jdeme za společným cílem.“

Nyní se série přesouvá do Prahy. Volejbalisté Karlovarska nastoupí v UNYP aréně ve čtvrtek od 18 hodin. „Nemáme vyhráno, musíme se na zápas v Praze maximálně soustředit,“ upozornil Keemink. „Je mi jasné, že to bude vyrovnanější souboj.“

„Udělali jsme první krok na cestě do finále. Jsem rád za vítězství 3:0, protože ušetříme síly, série může být dlouhá,“ míní Lukáš Ticháček, kapitán Karlovarska.